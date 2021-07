Neue Markenarchitektur bei Sonntag & Partner

Es ist Zeit für Veränderung – auch bei Sonntag & Partner. Über 40 Jahre nach der Gründung durch Dieter Sonntag, dem Namensgeber der Kanzlei, stellt sich die Wirtschaftskanzlei nun neu auf und präsentiert die neu entwickelte Markenarchitektur. Die einzelnen Gesellschaften treten fortan als SONNTAG auf.

„Wir arbeiten standort- und bereichsübergreifend zusammen. Das bedeutet, dass unsere Kunden jeweils nur einen Ansprechpartner haben und dennoch von allen unseren Expertinnen und Experten profitieren“, erläutert Dr. Thomas Rau, Rechtsanwalt, Partner und Mitglied des Management Board bei SONNTAG. „Deshalb möchten wir uns auch nach außen als eine Einheit präsentieren“.

Die einzelnen Gesellschaften bleiben dabei in Ihrer Form und Leistung erhalten. Lediglich der Name ändert sich. Dieser soll die Zugehörigkeit zum SONNTAG-Firmenverbund verdeutlichen. So treten die Unternehmen zukünftig als SONNTAG Wirtschaftsprüfung. Steuer. Recht., SONNTAG Family Office, SONNTAG Wirtschaftsprüfung, SONNTAG IT Audit, SONNTAG IT Solutions und SONNTAG Smart Tax am Markt auf.

Die Transformation soll den Geist und die enge Zusammenarbeit innerhalb der Gesellschaft widerspiegeln, heißt es in der Pressemitteilung. „Durch die Dachmarke vereinen wir alle positiven Aspekte miteinander.“, so Oliver Kanus, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Partner und Mitglied des Management Board. „Wir wünschen uns, dass so Neues von bereits Bestehendem, aber genauso auch umgekehrt Bestehendes von Neuem profitiert, was uns ein starkes Image gibt und den Weg für weitere (Fort-)Entwicklungen ebnet.“, unterstreicht Oliver Kanus weiter.