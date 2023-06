Millionenklagen abgewiesen: Epple Druckfarben AG gewinnt Rechtsstreit

Gerichtsprozess

Der Sitz der Epple Druckfarben AG in Neusäß. Foto: B4BSCHWABEN.de

Zwei große deutsche Druckhäuser aus Dresden und Würzburg reichten jeweils im Jahr 2016 eine Schadensersatzklage gegen die Neusäßer Epple Druckfarben AG ein. Ganze fünf Millionen Euro forderten die Kläger als Ausgleichszahlung und ließen sich dafür von Dr. Colin Sailer als Parteigutachter vertreten. Was folgte war ein siebenjähriger Prozess, der erst jetzt mit dem finalen Urteil sein vorläufiges Ende nimmt.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

So lautet das Urteil im Epple-Prozess

Trotz der langen Prozessdauer und umfangreicher Untersuchungen der Farben und der Druckmaschinen, konnten die von den Gerichten beauftragten verschiedenen Sachverständigen keinen Nachweis für die angeblich von den Epple-Farben verursachten Schäden finden. Beide Klagen sind deshalb inzwischen rechtskräftig abgewiesen worden. Die im Dresdner Verfahren zuletzt eingelegte Berufung wurde noch im Verhandlungstermin wieder zurückgenommen.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Epple-Vorstand schließt mit dem Streit ab

Dr. C. Epple zeigt sich erleichtert, das Thema endlich ruhen lassen zu können: „Dies war ein wichtiger Tag nicht nur für uns, sondern für alle Druckfarbenhersteller, wie auch für die Druckindustrie selbst. Denn im Prinzip stand unseres Erachtens das Verfahren der Herstellung von Offsetfarben mit Kugelmühlen an sich vor Gericht. Wir haben uns in den Jahren dieser Auseinandersetzungen viel anhören müssen, nicht nur Sachliches. Jetzt sind wir stolz auf unser Stehvermögen und freuen uns sehr über den ‚Freispruch‘. Mit Zahlung der Gerichtskosten durch die Klägerin ist der Fall beendet. Damit sollte in diesem elementaren Punkt auch endlich Klarheit und Sicherheit bestehen und sich die Druckindustrie voll auf ihre aktuellen Herausforderungen konzentrieren können “, so der Sprecher des Vorstands.