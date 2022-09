Kühl Entsorgung & Recycling verlängert Partnerschaft mit dem AEV

Spendenaktion

Von links: Christian Frisch (Marketingmanager der Panther), Antonino Ravi und Lukas Gebele (Vizepräsident AEV). Foto: Sport in Augsburg

Seit der Saison 2015-16 unterstützt die Kühl Entsorgung & Recycling die Aktion „Dein Becher für den Nachwuchs“ bei den Augsburger Panthern. Bechersammelwände im Curt-Frenzel-Stadion sorgen bis mindestens 2024 weiter dafür, den umherfliegenden Getränkebechern ein Ende zu bereiten, selbst wenn diese aus organischem Material und innerhalb weniger Wochen voll kompostierfähig sind. Das erklärte der Eishockeyverein in einer Mitteilung.

Jeder Becher-Meter bedeutet eine Erhöhung der Spendensumme

Kühl übernimmt als Hauptsponsor der Aktion nicht nur die Entsorgung der gesammelten Becher, sondern spendet als besonderen Anreiz für jeden gesammelten Becher-Meter an den AEV-Nachwuchs. So konnte beim DEL-Heimspielauftakt der Panther die Spendensumme von 7.500 Euro vom Geschäftsführer Antonino Ravi symbolisch an den Augsburger Eislaufverein e.V. übergeben werden.

Firma Kühl rundet Spendensummer auf

Dieser Geldbetrag resultiert aus den Sammelergebnissen der Saison 2019-20 und 2021-22 und wurde von der Kühl Entsorgung & Recycling Süd GmbH auf die genannte Summe aufgerundet.

Darüber hinaus engagiert sich die Firma Kühl auch werblich bei den Augsburger Panthern. Spots am LED-Würfel, Anzeigen im Panthermagazin 1878 Inside und Ticketkontingente machen das Unternehmen aus Diedorf zu einem Top-Partner des Clubs.