Judith Gerlach eröffnet neues Produktionsstudio von SportBrain

Auf ihrer digitalen Erkundungstour durch den Freistaat machte Staatsministerin Judith Gerlach unter anderem Halt in Gersthofen. Dort besuchte die Digitalministerin in Begleitung des Bundestagsabgeordneten Hansjörg Durz die SportBrain Entertainment GmbH und eröffnete feierlich das neue hauseigene Produktionsstudio. Seit über zwei Jahren streamt SportBrain live in die ganze Welt. Aufgrund der erhöhten Nachfrage nach Livestreams und Produktionen im Videobereich hat sich die Agentur nun stark vergrößert.

Digitale Sichtbarkeit schaffen Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die im ehemaligen Kuka Tower im Hery Park direkt an der Autobahn A8 und B2 gelegene SportBrain Entertainment GmbH hat in den vergangenen Monaten auf über 100 Quadratmetern ein neues Foto- und Videostudio installiert.

Hier sollen mittelständische Firmen die Möglichkeit bekommen, ihre digitale Sichtbarkeit zu erhöhen. SportBrain produziert hierfür Livestreams, virtuelle Events sowie hybride Messeauftritte. Im Creative Lab können außerdem Produktpräsentationen, Fotoshootings, 3D Animationen und das passende Storytelling für Content-Produktionen gestaltet werden.

Judith Gerlach lobt digitale Möglichkeiten Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Gemeinsam mit Geschäftsführer Christoph von Külmer eröffneten Judith Gerlach und der Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz das Studio mit dem Druck auf einen roten Buzzer. Direkt im Anschluss startete der virtuelle Hintergrund auf dem großen Greenscreen Setting und demonstrierte den Studiohintergrund, in dem künftig auch Speaker und Moderatoren von Liveevents stehen.

Judith Gerlach lobte vor allem die Möglichkeit, virtuelle Events sowie Videoformate etwa im Bereich des E-Learning vor Ort drehen zu können. Denn die Nachfrage nach Content- Produktionen sei während der Corona-Pandemie enorm gestiegen. „Wer heutzutage nicht sichtbar ist, findet in vielerlei Hinsicht einfach nicht statt. Deswegen ist es wichtig, dass Unternehmen über die digitalen Kanäle einen ansprechenden Auftritt bereithalten. Das schafft SportBrain wie ich finde sehr gut“, sagte Judith Gerlach.

Das sagt Geschäftsführer Christoph von Külmer Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Nach knapp einem Jahr Planung, Gestaltung und technischer Ausrüstung des Studios ist auch SportBrains CEO Christoph von Külmer mit dem Ergebnis zufrieden: „Ich bin sehr stolz auf unser neues Herzstück bei SportBrain. Wir können hier in Gersthofen nun unsere Produktionen und Livestreamings in die ganze Welt noch professioneller gestalten und dabei unseren Kunden den höchstmöglichen Standard bieten, um ihre digitale Sichtbarkeit zu steigern“.