In Augsburg ist jetzt ein Wasserstoff-Müllauto unterwegs

Innovation

Die Kühl Entsorgung und Recycling Süd GmbH präsentiert ihr neues Müllauto. Foto: Kühl Entsorgung & Recycling Süd GmbH

Die Kühl Entsorgung und Recycling Süd GmbH stellte jetzt das ers Augsburger Müllsammelfahrzeug mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-System vor. Damit geht die Stadt Augsburg einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Was macht das Fahrzeug so besonders?

Im Rahmen der Präsentation hielt der Geschäftsführer Rainer Pinno sowie Carolina Trautner, CSU Staatsministerin a.D. und Herr Rüdiger Weiß, Geschäftsführer Verband der Bayerischen Entsorgungsunternehmen e.V. als Gastredner Ansprachen.

Über das Projekt der Kühl Entsorgung und Recycling Süd GmbH

Die Reichweite des 27 Tonnen Müllwagens beträgt circa 250 Kilometer, das H2 Tankvolumen beträgt max. 16,4 Kilogramm. Ein solches Fahrzeug stoppt bis zu 1000-mal am Tag. Das bedeutet 1000-mal Bremsenergie, die man nutzen kann, in Form der sogenannten Rekuperation. Neben der Möglichkeit durch Wasserstoff und Rekuperation Energie zu erzeugen, nutzt Kühl Entsorgung und Recycling Süd GmbH auch die Möglichkeiten am Standort, durch ihre Photovoltaik, die Batterien zu laden.

Zudem bietet Kühl Entsorgung und Recycling Süd GmbH Abfall- und Wertstoffbehälter an, die aus bis zu 100 Prozent Recyclingmaterial hergestellt wurden. Das spart den Rohstoff Öl zu vollständig ein.

Die Bedeutung für Augsburger Bürger

„Wir wollen den Augsburgern unsere Nachhaltigkeit nach Hause bringen, in dem wir alle unsere aufgeführten positiven und nachhaltigen Anstrengungen in einer „blauen, schlauen Tonne“ zusammenführen“, erklärt Geschäftsführer Rainer Pinno.

Diese Tonne kann jeder Augsburger ordern und von dem Unkostenbeitrag in Höhe von netto Euro 5,00 spendet die Firma Kühl jeweils Euro 1,- als Baumspende an das Grünflächenamt der Stadt Augsburg. „Nachhaltigkeit ist also eine Frage der Haltung, keine Momentaufnahme oder ein aktueller Status“, so die abschließenden Worte vom Geschäftsführer.