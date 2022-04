Gersthofer Unternehmer Anton Humbaur gestorben

Eigentlich war Anton Humbaur gelernter Zimmermann, der in seiner Jugend Automechaniker werden wollte. Dann entschloss er sich 1957 dazu ein eigenes Unternehmen zu gründen. Der Grundstein für die international erfolgreiche Firma Humbaur wurde in Donauwörth gelegt. Heute befindet sich der Sitz in Gersthofen, nahe Augsburg. Jetzt ist Gründer Anton Humbaur nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Er wurde 89 Jahre alt.

Anton Humbaur, der selbst in einem landwirtschaftlichen Umfeld groß wurde, setzte den Firmenfokus zunächst neben Anhängern auch auf Pflüge und Getreidemühlen. In den 80er Jahren folgte dann der große Fokuswechsel, der noch bis heute fortbesteht: Humbaur zog in die Dieselstraße nach Gersthofen um und spezialisiert sich auf Autoanhänger. Zur selben Zeit steigt auch Anton Humbaurs Sohn, Ulrich Humbaur, in die Geschäftsführung des Unternehmens ein. Anfang der 2000er wurde dann der Umzug an den heutigen Standort am Mercedesring in Gersthofen vollzogen. 2007 schied Anton Humbaur schließlich aus dem Unternehmen aus und verabschiedete sich nach fünfzig Jahren im Betrieb in den Ruhestand.

Anton Humbaur hinterlässt seine Ehefrau Hannelore, seinen Sohn Ulrich und Tochter Gertrud sowie außerdem acht Enkel und acht Urenkel.