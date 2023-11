Firma Netzsch in Bobingen feiert 150 Jahre in der Materialverarbeitung

Jubiläum

Landrat Martin Sailer (links) und der Bobinger Bürgermeister Klaus Förster (rechts im Bild) im Gespräch mit den Geschäftsführern der Netzsch Lohnmahltechnik GmbH Robert Rosen und Udo Enderle in Bobingen. Foto: Julia Pietsch

Die in Bobingen ansässige Netzsch Lohnmahltechnik GmbH hat sich auf das Mahlen und Aufbereiten von Materialien für verschiedene Industrien spezialisiert. Sie ist Teil der Netzsch-Gruppe, die weltweit in der Herstellung von Maschinen und Anlagen für verschiedene Industrien tätig ist. Am Standort Bobingen ist der Geschäftsbereich Mahlen und Dispergieren beheimatet. Im Rahmen eines Firmenbesuchs ist Landrat Martin Sailer kürzlich mit den Geschäftsführern Robert Rosen und Udo Enderle sowie Mitarbeitenden ins Gespräch gekommen.

Weltweit gefragte Expertise

54 der weltweit rund 1.100 Beschäftigten sind am Standort der Netzsch Lohnmahltechnik GmbH in Bobingen angestellt. Zudem bietet der Betrieb Ausbildungen zur Industriekauffrau bzw. zum Industriekaufmann und zur Produktionsfachkraft Chemie an. Die Nass- und Trockenlohnmahltechnik hat bei der Firma Netzsch eine lange Vergangenheit, das Unternehmen hat in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen gefeiert.

Laienhaft ließe sich das Geschäftsfeld mit der mechanischen Aufbereitung verschiedener Stoffe umschreiben. Zu den Kunden der Firma gehören Firmen aus allen Bereichen, egal ob Beschichtungen, Lacke, Lebensmittel oder Kosmetik. In etlichen Verbrauchsgütern sind gemahlene Stoffe aus Bobingen enthalten. Im Bereich der Lohnaufbereitung im Nasssektor gilt die Bobinger Firma mit einem Gesamtumsatz von circa 230 Millionen Euro weltweit als führend. Ab 2025 ist eine Standorterweiterung geplant.

Besuch von Bürgermeister Förster und Landrat Sailer

Landrat Martin Sailer und der Bobinger Bürgermeister Klaus Förster zeigten sich bei einem Rundgang durch die Hallen des Dienstleistungsunternehmens beeindruckt: „Für uns, die politisch für die Gestaltung der Rahmenbedingungen für unsere Unternehmen mitverantwortlich sind, ist es stets eine große Freude, wenn wir uns von der beispielhaften Entwicklung eines regionalen Unternehmens überzeugen dürfen. Die Netzsch GmbH in Bobingen ist im Laufe der Jahrzehnte von einem kleinen Betrieb zu einem weltweiten Akteur mit herausragender Expertise gediehen“, sagt Landrat Martin Sailer.