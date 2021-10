Das war die Hackerkiste 2021

Wie Künstliche Intelligenz (KI) unseren Planenten retten kann, wurde am Freitag bei der Paneldiskussion mit Prof. Dr. Björn Häckel der Hochschule Augsburg, Prof. Dr. Björn Schuller der Universität Augsburg, Dr. Wolfgang Kratsch von der Credium GmbH sowie Wolfgang Graßhof von der Wogra AG und Digital Two GmbH intensiv diskutiert. Neben dem Wunsch nach mehr politischer Unterstützung beeindruckt der Wirtschaftsraum Augsburg mit vielen Startups und Unternehmen, die sich bereits mit KI beschäftigen und aktiv umsetzen.

Auch der Talk von Corinna Ludwig der Google Germany GmbH beschäftigte sich mit einem Teilbereich der KI – dem Machine Learning. Alexander Rampp und Dr. Ferenc Bujtor von der Xitaso GmbH überraschten mit einem spektakulärem Live-Publikum im Hintergrund und überzeugten die Teilnehmenden, dass Softwaretestungen immer möglich sind. Der Konferenz-Freitag endete traditionell mit einer lustigen Runde "Jeopardy!"

„Wir haben in den letzten fünf Jahren wahnsinnig viel gelernt und uns vor allem eins auf die Fahne geschrieben: Auch in Krisenzeiten für die IT- und Startup-Szene im Wirtschaftsraum ein wichtiges Austauschformat am Laufen zu halten und den Innovations- und Gründungsgeist stets voranzutreiben. Wir freuen uns schon sehr darauf, 2022 wieder in Präsenz zu gehen und die Ergebnisse der gestarteten Themen vorgestellt zu bekommen“, Stefan Schimpfle, Geschäftsführer des DZ.S.

Networking der Paneldiskussions Teilnehmenden "Kann KI den Planeten retten?" Bild: Digitales Zentrum Schwaben (DZ.S), IT-Gründerzentrum GmbH.

Lehrreiches Event trotz widriger Umstände

Auch die Platin Partner der diesjährigen Hackerkiste sind begeistert von der Resonanz der Hackerkiste 2021: „Vielen Dank an das großartige Team der Hackerkiste! Trotz der schwierigen Umstände habt ihr ein geniales Event gezaubert. Lasst uns gemeinsam am Release einer besseren Welt arbeiten. „Stay tuned!" – Winfried Busch, AraCom IT Services AG.

Am Hackathon Tag konnten die Teilnehmenden an insgesamt drei verschiedenen Hackathon Themen arbeiten, welche von dem Startup Conntac, dem Platin Partner Capgemini und der Hochschule Augsburg gestellt wurden. Während Conntac an einem Tool zur Koordination von Essensbestellungen tüftelte, fand im Transmitter der Hochschule Augsburg ein Design Thinking Workshop statt, welcher sich damit beschäftige, wie man mit KI und Design Thinking den Planeten retten kann. Die daraus entstandenen Ideen werden nun über zwei Semester als Projekt an der Hochschule Augsburg weiter erarbeitet und ausgefeilt. Beim Capgemini Hackathon wurde die Kernfrage geklärt, wie man dynamisch und automatisiert Infrastrukturkomponenten bereitstellt, um darauf Microservices auszuliefern.

Mit den Worten „Bis zur Hackerkiste 2022“ verabschiedete Stefan Schimpfle, Geschäftsführer des Digitalen Zentrum Schwaben (DZ.S) die Teilnehmenden nach zwei spannenden, interaktiven und lehrreichen Tagen ins Wochenende.