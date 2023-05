Das sind die Sieger des Augsburger Firmenlauf 2023

Sportliches Highlight

Johannes Hildebrand, der Schnellste beim Augsburger Firmenlauf, zusammen mit Veranstalterin Katja Mayer. Foto: B4BSCHWABEN.de

Am Donnerstag (25.05.2023) gingen rund 10.000 Teilnehmer beim 12. M-Net Firmenlauf in Augsburg an den Start. Hier gibt es die Ergebnisse.

Am 25. Mai 2023 fiel um 19 Uhr der Startschuss für den 12. M-net Firmenlauf an der Messe Augsburg. Knapp 10.000 Jogger sowie Walker waren für die größte schwäbische Breitensport-Veranstaltung angemeldet. Die Strecke war wie bereits im vergangengen Jahr etwas kürzer. Statt 6,3 mussten nur noch 5,3 Kilometer gelaufen werden. Aßerdem gingen wieder einige virtuell an den Start, und absolvierten den Lauf am Ort ihrer Wahl.

Die besten Ergebnisse vom Firmenlauf 2022 finden Sie hier:

Männer Einzelwertung:

Platz 1: Johannes Hildebrand, Zeit 00:16:10.3, Team Automobile Tierhold GmbH, Startnummer 13455

Platz 2: Lucas Theis, Zeit 00:16:20.9, Team Absolute Run Augsburg, Startnummer 19286

Platz 3: Tom Hohenadl, Zeit 00:16:24.6, Team Absolute Run Augsburg, Startnummer 19283

Kerstin Liebl, die schnellste Frau, und Johannes Hildebrand. Foto: B4BSCHWABEN.de

Frauen Einzelwertung:

Platz 1: Kerstin Liebl, Zeit 00:17:49.6, Team Neudert GmbH, Startnummer 16840

Platz 2: Katharina Rittel, Zeit 00:18:43.4, Team Absolute Run Augsburg, Startnummer 19290

Platz 3: Annett Lippert, Zeit 00:19:52.6, Team Kuka, Startnummer 16042

Männer Azubiwertung:

Platz 1: Simon Onnich, Zeit 00:16:50.4, Team Schönegger Käse Alm, Startnummer 19252

Platz 2: Richard Nizeyimana, Zeit 00:19:05.4, Team Stadtklinik im diako, Startnummer 13534

Platz 3: Nepomuk Dillitzer, Zeit 00:20:35.6, Team 52 Ausbildungsseminar der Bereitschaftspolizei, Startnummer 14994

Frauen Azubiwertung:

Platz 1: Klaudia Zaniewska, Zeit 00:24:58.1, Team baramundi software AG, Startnummer 12756

Platz 2: Romina Martin, Zeit 00:24:59.4, Team Verwaltungsgemeinschaft Lechfeld, Startnummer 18982

Platz 3: Jessica Menyher, Zeit 00:25:35.7, Team Grundschule Königsbrunn-West, Startnummer 10686

Männer Studentenwertung:

Platz 1: Lucas Theis, Zeit 00:16:20.9, Team Absolute Run Augsburg, Startnummer 19286

Platz 2: Maximilian Lippert, Zeit 00:17:04.6, Team Universität Augsburg, Startnummer 13821

Platz 3: Marvin Deinhardt, Zeit 00:19:03.4, Team ALDI SE & Co. KG, Startnummer 15721

Frauen Studentenwertung:

Platz 1: Klara Wierzcholski, Zeit 00:20:37.2, Team Universität Augsburg, Startnummer 13830

Platz 2: Lucia Demharter, Zeit 00:20:46.9, Team MAN Energy Solutions SE, Startnummer 17725

Platz 3: Mary Bisgrove, Zeit 00:22:32.6, Team Hochschule Augsburg Fakultät für Wirtschaft, Startnummer 15060

Teamwertung Männer:

Platz 1: Absolute Run Augsburg Fast Boys, Gesamtzeit 01:06:29.4

Platz 2: Schönegger Käse Alm, Gesamtzeit Schönegger Käse Alm

Platz 3: Four Diamonds, Gesamtzeit 01:10:04.2

Teamwertung Frauen:

Platz 1: We love Followers, Gesamtzeit 01:44:47.3

Platz 2: Uni Team 15, Gesamtzeit 01:44:53.0

Platz 3: FAAST WOMEN, Gesamtzeit 01:44:54.9

Teamwertung Mixed:

Platz 1: Absolute Run Augsburg Fast Mix, Gesamtzeit 01:15:50.9

Platz 2: KUKAs Cyborgs, Gesamtzeit 01:23:09.1

Platz 3: Not so FAAST, Gesamtzeit 01:25:13.3