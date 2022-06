Das ist die neue Personalie bei MedeleSchäfer und Autohaus Allgäu

In dieser Funktion verantwortet er die Leitung der Autohaus Allgäu-Betriebe sowie die Leitung der Nutzfahrzeugsparte der gesamten Firmengruppe Autohaus Allgäu und MedeleSchäfer im Sales und Aftersales.

Einer der größten Mercedes Verkäufer der Region

Durch die Fusion der MedeleSchäfer Firmengruppe und dem Autohaus Allgäu, ergeben sich neue Möglichkeiten im Süden Bayerns. Mit insgesamt 12 Standorten zwischen Augsburg, München und den Alpen, vereinen sich die beiden Autohäuser zu einem der großen Mercedes-Benz Vertreter.

Das sagt Stadler zu seiner neuen Aufgabe

„Die Gruppe ist ein stark wachsender Mercedes-Benz-Partner mit klarem strategischem Fokus, bei dem Kunden und Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen. Die Philosophie der Gesellschafter hat mich überzeugt. Hier arbeiten Kolleginnen und Kollegen, die Mobilität wirklich leben und die Zukunft fest im Blick haben", sagt Richard Stadler. Er freut sich wieder bei Mercedes-Benz und damit bei seinen automobilen Wurzeln angekommen zu sein.

Langjährige Erfahrung in der Branche

Der Handelsprofi verfügt über eine langjährige Expertise in der Automobilbranche. Vor seinem Einstieg in die MedeleSchäfer und Autohaus Allgäu Gruppe, verantwortete Richard Stadler die Geschäftsführung der Autohaus-Gruppe Spindler sowie zahlreiche Führungsaufgaben für die Salzburger Pappas Holding GmbH – von länderübergreifenden Konzernfunktionen bis zur Übernahme operativer Geschäftsführungen in Deutschland und Österreich. Außerdem arbeitete er als BMW-Geschäftsführer, als Geschäftsführer des größten österreichischen Mercedes-Benz Nutzfahrzeug-Zentrums in Wiener Neudorf und als Brand Director für die PKW-Marken Alfa Romeo, Jeep und Maserati sowie für Gebrauchtwagen und Rent. Zuvor war er elf Jahre für die deutschen Mercedes-Benz-Standorte der Pappas-Gruppe verantwortlich.