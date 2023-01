Danad GmbH zieht in den Augsburger Sheridan Tower

Standortwechsel

Die Vertragsunterzeichnung für den Standortwechsel der Danad GmbH markiert den nächsten Meilenstein der Firmengeschichte. Foto: Danad GmbH

Im Dezember 2021 entstand mit der Danad GmbH ein waschechtes IT-Startup aus der Region. Seither hat sich das Unternehmen digitale Dienstleistungen am Puls der Zeit als stetiges Ziel gesteckt. Dieser Ansatz habe sich bislang auch bewährt und in den ersten Monaten erfreuliche Ergebnisse bedingt. Namhafte Unternehmen aus der Umgebung habe Danad daher von seinen IT-Services überzeugen können. Um diese Etablierung am Markt zu festigen und weiter voranzutreiben, folgt nun den Standortwechsel.

Warum zieht Danad um?

Für das junge Unternehmen sei es zunächst enorm wichtig gewesen, von einem Fixpunkt aus arbeiten zu können. Die tägliche Präsenz in den eigenen Büroräumen war deshalb ein wesentlicher Bestandteil der geschäftlichen Anfangsphase. Für weitere Entwicklungsschritte haben die bisherigen Räumlichkeiten in Kissing nun allerdings ausgedient. Mit einem lachenden aber auch weinenden Auge zieht die Danad GmbH daher in den Augsburger Sheridan Tower. Für den IT-Dienstleister stelle diese Entscheidung einen wichtigen Meilenstein dar. Die vergrößerte Bürofläche soll nämlich ein modernisiertes Office und mehr Platz für Meetings, Workshops und Veranstaltungen.

Gründder blickt auf ereignisreiches Jahr zurück

Mit den erweiterten Möglichkeiten sieht sich die Firma für die Zukunft räumlich bestens aufgestellt. Endrit Shkodra zeigt sich als Co-Founder im Zuge des Umzugs begeistert vom bisherigen Weg der Danad GmbH: „Es ist sehr interessant zu sehen, wie sich Dinge über die Zeit entwickeln. Wir sind zu dritt mit der Gründungsidee und viel Leidenschaft gestartet, nach nur einem halben Jahr sind wir personell gewachsen, ein halbes Jahr später haben wir unser Office vergrößert und werden im Laufe der nächsten Monate im Headcounter weiter zulegen. Es ist wirklich cool zu sehen, dass uns Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen vertrauen. Wir zahlen das Ganze mit erfolgreichen IT-Projekten, IT-Betreuungen und unserer IT-Strategie zurück.“

Ist ein größeres Team geplant?

Der neue Standort soll in den kommenden Monaten nicht nur unternehmerisches Wachstum, sondern auch personellen Zuwachs ermöglichen. Die zentrale Lage des Sheridan Towers in Augsburg sei von großem Vorteil. Bei Danad ist die Vorfreude deshalb groß, Kunden und Partner fortan im neuen Büro willkommen zu heißen. Auch in Zukunft will das Startup mit diesen auf erfolgreiches Zusammenarbeiten blicken können.