B17 wird in Augsburg diesen Herbst wegen Bauarbeiten teilweise gesperrt

Bauarbeiten

Symbolbild. Auf der B17 startet eine neue Baustelle. Foto: B4BSCHWABEN.de

Als Grund für die Sperrung gibt das Bauamt der Stadt Augsburg Sanierungsarbeiten an. Wo genau mit Behinderungen gerechnet werden muss.

Aufgrund von Fahrbahnschäden wird die Bundesstraße 17 im September und Oktober zwischen der Anschlussstelle Holzweg und dem Zubringer Donauwörther Straße auf einer Länge von rund 2,5 Kilometern erneuert. Das meldet das staatliche Bauamt Augsburg. Im Zuge der Arbeiten werden auch Zu- und Ausfahrtsrampen der AS Holzweg (nur der nördliche Bereich) und der AS Stuttgarter Straße sowie auch der Zubringer zur Bundesstraße 17 und Donauwörther Straße erneuert. Ferner werden pro Fahrtrichtung zwei in Schotterbauweise vorhandene Nothaltebuchten auf der Bundesstraße 17 asphaltiert.

Zur Verbesserung der Lärmsituation wird ein lärmmindernder Belag – eine sogenannte „Dünne Schicht im Heißeinbau auf Versiegelung (DSH-V)“ – im Bereich der Bundesstraße 17 eingebaut. Die Baukosten in Höhe von etwa 2,4 Millionen Euro trage größtenteils die Bundesrepublik Deutschland. Die Stadt Augsburg beteiligt sich an der Baumaßnahme mit rund 100.000 Euro für den Abschnitt B 17 Zubringer Donauwörther Straße.

Verkehrsbehinderungen sollen so gering wie möglich gehalten werden Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Auf der Bundesstraße 17 bei Bärenkeller sind werktags rund 100.000 Fahrzeuge unterwegs. Um die verkehrlichen Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, hat sich das Staatliche Bauamt Augsburg entschieden, die Sanierung der beiden Richtungsfahrbahnen der Bundesstraße 17 an zwei Wochenenden von Freitagnacht 20:00 Uhr bis Montagfrüh 5:00 Uhr unter Vollsperrung einer Richtungsfahrbahn zu erneuern. Die Bauarbeiten werden in 24 Stunden-Schichtbetrieb durchgeführt.

Zwei Bauabschnitte sind geplant Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Im ersten Bauabschnitt soll vom 23. bis 26. September die Fahrbahn der Bundesstraße 17 in Fahrtrichtung Landsberg am Lech erneuert werden. Im zweiten Bauabschnitt soll vom 30. September bis 3. Oktober die Fahrbahn in Fahrtrichtung Donauwörth erneuert werden. Die Umleitung für beide Richtungsfahrbahnen erfolgt jeweils über die AS Kobelweg, die Umfahrung Neusäß, die AS Neusäß, die Autobahn A 8 und die As Augsburg-West.

Die AS Stuttgarter Straße und die Abfahrt von der Bundesstraße 17 an der AS Holzweg in Fahrtrichtung Landsberg am Lech sind vom 23. bis 30. September gesperrt. Die AS Stuttgarter Straße und die Zufahrt zur Bundesstraße 17 an der AS Holzweg in Fahrtrichtung Donauwörth sind vom 30. September bis 7. Oktober gesperrt. Der Zubringer von der Donauwörther Straße zur Bundesstraße 17 ist vom 8. bis 13. Oktober gesperrt. Der Zubringer von der Bundesstraße 17 zur Donauwörther Straße ist vom 14. Bis 20. Oktober gesperrt. Die entsprechenden Umleitungen werden vor Ort ausgeschildert. Da die Bauarbeiten stark witterungsabhängig sind, können sich die Arbeiten auf die jeweils folgende Woche verschieben, meldet das Bauamt.