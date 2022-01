Augsburger Kanzlei Sonntag stellt zwei neue Partner vor

Zum 1. Januar erweiterte die Augsburger Wirtschaftskanzlei Sonntag mit zwei weiteren Partnern ihre Führungsspitze. Die Kanzlei nimmt Charlotte Geiger und Dr. Johannes Zausig, die sich aus den eigenen Reihen entwickelt haben, in die Partnerschaft auf. Sonntag führt auf diese Weise das organische Wachstum der Kanzlei mit der Förderung motivierter und tatkräftiger Talente konsequent weiter und baut so ihr Beratungsportfolio weiter aus, heißt es in einer Mitteilung.

Charlotte Geiger, Steuerberaterin und Rechtsanwältin leitet die Practice Group VAT, die im Kernteam acht Mitarbeitende umfasst. Ihre Schwerpunkte liegen in der nationalen und internationalen Steuergestaltung, insbesondere ist sie Expertin im Bereich der Umsatzsteuer, im steuerlichen Verfahrens- und Prozessrecht wie auch in der laufenden Steuerberatung. Bereits seit Mitte 2019 ist die Münchnerin Senior Managerin bei Sonntag.

Charlotte Geiger ist seit dem ersten Januar Partnerin bei der Augsburger Wirtschaftskanzlei Sonntag. Foto: Sonntag

Das Kompetenzspektrum des Steuerberaters Dr. Johannes Zausig liegt in der Steuergestaltungsberatung mit dem Schwerpunkt Konzern- und internationales Steuerrecht sowie dem Immobiliensteuerrecht im nationalen und internationalen Kontext. Bereits als Praktikant und während seiner Tätigkeit an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg engagierte sich der promovierte Betriebswirt bei Sonntag. Seit 2020 begleitet Dr. Johannes Zausig die Position des Senior Managers und wird mit seiner Berufung in die Partnerschaft das Team Experten in der Steuerrechtsberatung mit anführen.

Dr. Johannes Zausig wird in der Partnerschaft das Team Experten in der Steuerrechtsberatung mit anführen. Foto: Sonntag

„Für die Begleitung unserer mittelständischen Mandanten im zunehmend internationalen Umfeld brauchen wir unternehmerisch denkende Steuerberater und Rechtsanwälte, die mit ihrem Expertenwissen, die insbesondere mit ihren Spezialisierungen, unsere Marke stärken”, betont Markus Thürauf, Partner, Bereichsleiter Advisory und Mitglied im Management Board bei Sonntag. „Wir freuen uns, mit Charlotte Geiger und Dr. Johannes Zausig den Kreis unserer Partnerschaft um zwei Hochkaräter zu erweitern und heißen die beiden herzlich willkommen“, ergänzt Dr. Thomas Rau, Partner und Mitglied im Management Board bei Sonntag. Seit dem 1. Januar 2022 führen damit 29 Partnerinnen und Partner das multidisziplinäre Team der Wirtschaftskanzlei.