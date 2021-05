Wie ein Augsburger Start-up per Online-Shop ein erfolgreiches Business etabliert

Die Erfolgsgeschichte von Boxbote nahm 2019 ihren Lauf, als das Start-up erstmalig den Augsburgern eine kostenlose Zustellung ihrer eigenen Einkäufe ermöglichte. Schweres Tütenschleppen gehört mit Boxbote somit der Vergangenheit an. Zudem werden dadurch der regionale Handel als auch die Mobilitätswende unterstützt.

Mit Beginn der Corona-Krise wurde Gründer Raimund Seibold unter Zugzwang gesetzt. Es galt, eine digitale Idee zu verwirklichen. Er startete einen Nachbarschafts-Service via WhatsApp und hostete seine innovative Website mit Online-Shop bei IONOS. „Sehr viele Menschen kaufen bereits online ein. Nicht weil sie nicht stationär kaufen wollen, sondern weil sie aufgrund der aktuellen Lage nicht einkaufen können – mit Boxbote ermöglichen wir wieder allen ein bequemes Einkaufen. Und zusätzlich sind unsere Händler für noch mehr Kunden digital sichtbar”, so der Geschäftsführer.

Boxbote-Gründer Raimund Seibold hat per Online-Shop ein erfolgreiches Business etabliert. Foto: IONOS

Das Erfolgsrezept: Online bestellt. Regional kaufen.

Das Bestellen über die Website von Boxbote ist denkbar einfach: Standort eingeben, Produkte auswählen und auf die Lieferung am selbenTag freuen. Ein PRIME-Service mit ökologisch positivem Foodprint, CO²-neutral! Boxbote übernimmt die Lagerung, die Zahlungsabwicklung sowie die Auslieferung innerhalb des Augsburger Stadtgebietes. In kürzester Zeit radeln die Boxboten auf ihren Fahrrädern zu den Kunden und liefern verschiedenste Produkte regionaler Händler an die Haustüre. Hohe Wachstumsraten infolge der Digitalisierung des Geschäfts helfen Boxbote zudem, die Expansion in weitere bayerische Städte zu forcieren.

Boxbote beliefert das Augsburger Stadtgebiet per Fahrradkurier in kürzester Zeit. Foto: IONOS

Offline- und Online-Ökonomie clever vereint

Boxbote gelingt es mit seinem Konzept sowie den Hosting- und Marketing-Services von IONOS, das Beste aus analoger und digitaler Ökonomie zu verknüpfen. Die Liebe zur Heimatstadt, das Fördern ansässiger Unternehmen sowie die Möglichkeit, den Service online anzubieten, gehört zur DNA dieses Unternehmens. So war es Boxbote auch wichtig, mit IONOS einen starken Partner zu haben, der in allen Fragen rund um die Digitalisierung zur Seite steht und beim Erfolg des Unternehmens unterstützt.

#HostingYourSuccess mit Europas größtem Hoster

Der digitale Erfolg unserer Kunden spricht für sich! Lassen Sie sich von weiteren Geschichten unserer Kunden inspirieren. Ob Gastro, Künstler, Kreativszene, Handwerk oder kleines Dienstleistungsunternehmen: IONOS berät und unterstützt Sie als Europas größter Hosting-Anbieter mit Tipps, wertvollen Ressourcen und attraktiven Angeboten – um online gefunden zu werden, digital zu verkaufen und so durchzustarten.