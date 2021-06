Von Ultraschnell- bis Flottenladen: Ladeinfrastruktur nach Maß

von links: Manuel Holzmann, Projektverantwortlicher bei LEW Netzservice, Tim Dickhaus, Geschäftsführer von LEW Netzservice, Roman Gerstmann, Serviceleiter des Autohauses Schwehr, und Daniel Häußler, Prokurist des Autohauses Schwehr, nehmen die 150-kW-Ladestation in Krumbach in Betrieb. Foto: LEW/Thorsten Franzisi

Das Autohaus Schwehr hat in Kooperation mit LEW als E-Mobility-Partner die erste Ultraschnellladestation in Krumbach und Umgebung in Betrieb genommen. Die Lechwerke (LEW) unterstützen auch andere Unternehmen sowie Kommunen beim Aufbau passender Lademöglichkeiten: von Planung, Installation und Inbetriebnahme bis zur Versorgung der Ladestationen mit 100 Prozent Ökostrom. LEW ist mit mehr als 320 öffentlichen LEW-Ladepunkten der größte Betreiber von Ladeinfrastruktur in der Region.