Verlosung: Tageskarten für die THERME ERDING zu gewinnen!

In der größten Therme der Welt, der Therme Erding, entdecken die Gäste ein traumhaftes Urlaubsparadies unter Palmen. Die exotische Therme lädt Groß & Klein zum Thermalheilbaden und Wohlfühlen ein. Neben den unzähligen Wasser- und Wärmeattraktionen bereichern abwechslungsreiche Beauty- und Aktivprogramme den Thermenbesuch. Die belebende Wassergymnastik hält fit, während man der Haut anschließend eine pflegende Gesichtsmaske gönnt.

Ein Bad wie im echten Meer erwartet die Besucher im türkisglitzernden Wellenbad. Sich auf Poolnudeln treiben lassen und inmitten grüner Großpalmen von fernen Reisen träumen – so fühlt sich Urlaub an. Durch den Crazy River gelangen die Gäste in den wohltemperierten Außenpool mit Poolbar.

Jede Menge Spaß & gute Laune garantiert Europas größte Rutschenwelt, das Galaxy Erding, mit 27 spektakulären Rutschen. Nach einer aufregenden Rutschpartie können sich die Besucher in eines der exklusiv buchbaren Alm Chalets in urigem Hüttenstil zurückziehen.

In den Wellnesswelten erleben Gäste ab 16 Jahren einmalige Wohlfühlmomente. Besucher der VitalOase dürfen sich auf ein umfangreiches textiles Sauna- & Wellnessangebot freuen. Im Bali-Garten sorgen die Sprudelterrassen für prickelndes Vergnügen, während wohltuende Vitalquellen den Körper mit gesunden Mineralien verwöhnen. In der textilfreien VitalTherme & Saunen gehen die Besucher auf eine Entdeckungsreise um die Welt: Ob im Alpenstadl oder der russischen Banja – zahlreiche Saunaattraktionen und ein abwechslungsreiches Aufgussprogramm krönen den Urlaubstag. Als besonderes Highlight lockt die neueröffnete Sky Lounge auf der Saunaempore mit herrlichem Ausblick und vielen kostenlosen Liegemöglichkeiten.

Weitere Infos zum Thermenbesuch finden Sie unter: www.therme-erding.de.

