Verlosung: Tageskarten für die THERME ERDING zu gewinnen!

In der Therme Erding, gleich vor der Toren Münchens, entdecken die Gäste ein traumhaftes Urlaubsparadies unter Palmen. 185.000 qm weitläufige Urlaubsfläche mit einer außergewöhnlichen Vielfalt an Attraktionen garantieren Südseefeeling pur und bieten Erholung, Spaß und Action für alle Ansprüche.

In der VitalTherme & Saunen (ab 16 J., textilf.) laden liebevoll gestaltete Saunen zum Relaxen ein und auch das beliebte Aufgussprogramm findet nun wieder statt. Gerade in den kalten Monaten wird es Zeit sich selbst und seinem Immunsystem etwas Gutes zu tun und die wohltuende Wärme zu genießen. Zwischen den Saunagängen entspannen die Besucher in den gemütlichen Ruheoasen oder genießen einen fruchtigen Cocktail an der Poolbar. Eine Vielzahl an kostenlosen Aktiv- & Wellnessprogrammen macht das Urlaubsglück perfekt.

Wer Spaß und Action sucht, ist im Galaxy Erding mit 27 abwechslungsreichen Rutschen in 3 Schwierigkeitslevel genau richtig. Die türkis-glitzernde Wellenlagune lädt zum Vergnügen in spektakulärer Brandung ein.

Die Sanierungsarbeiten in der Therme und der VitalOase neigen sich dem Ende zu und ab Oktober werden die Bereiche wieder schrittweise geöffnet. Entdecken Sie beliebte Attraktionen, die in neuem Glanz erstrahlen und lernen Sie unsere neue Bereichsstruktur kennen!

Für den Thermenbesuch wird an Wochenenden, Feiertagen sowie in den Ferien eine Online-Reservierung empfohlen.

Weitere Infos zum Thermenbesuch, dem Hygiene- und Sicherheitskonzept und zur Online-Reservierung: www.therme-erding.de.

B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN verlost 2 Tageskarten für die THERME ERDING!

Zum Teilnahmeformular