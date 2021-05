Verlosung: 5 x 1 CD von „Orff meets Beatbox“ zu gewinnen!

Erleben Sie zum 125. Geburtstag von Carl Orff ein musikalisches Crossover-Feuerwerk mit der Bayerischen Philharmonie. Der amtierende Beatbox-Europameister Robeat versteht es, sein Publikum durch mitreißende Rhythmen zu erobern und beweist, wie unvergesslich und einzigartig die Kombination aus Beatboxen, Improvisation und Entertainment jedes Konzert macht. So wie Orff auch selber großartige Effekte mit seiner Musik erzielte, präsentiert der Konzertabend mit erstklassigen Solisten und Musikern unter der Leitung von Mark Mast ein spektakuläres Pop-Jazz-Klassik-Crossover. Das Konzert verspricht ein vielseitiges und einmaliges Musikerlebnis musikalischer Leidenschaft mit guter Laune, neuem Klangzauber und mitreißenden Rhythmen. Die Besonderheit der 11. Orff-Tage bildet die Uraufführung der von Jo Barnikel extra dafür komponierten »Sketches on Carmina – Hommage an Carl Orff zum 125. Geburtstag« in fünf Sätzen für großes Schlagwerk, zwei Klaviere und Beatbox.

