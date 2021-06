Verlosung: 3 x 1 „Baufinanzierung leicht gemacht“ zu gewinnen

Das neuerschienene Buch „Baufinanzierung leicht gemacht“ von Florian Herfurth aus Kempten formuliert das Branchenwissen zum Thema Immobilienfinanzierung in leicht verständlicher Sprache. Es unterstützt Menschen, sich den großen Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Nicht zuletzt aufgrund niedriger Zinsen sind die Möglichkeiten zur Baufinanzierung immer besser geworden.

Florian Herfurth führt durch die Hürden der Baufinanzierung

Oft ist die Hausbank dafür der erste Ansprechpartner. Dabei gibt es ein vielfältiges Angebot an Baufinanzierungsprodukten, was für den Laien unübersichtlich wirken kann. „Mit einer nur um 0,1 Prozent günstigeren Finanzierung sind schnell ein paar Tausend Euro gespart“, sagt Florian Herfurth. Als gelernter Bankkaufmann und Finanzdienstleister mit über 30 Jahren Erfahrung nimmt er seine Leser in seinem neuen Ratgeber an die Hand. Er erklärt in einfacher und leicht verständlicher Sprache, worauf es bei einer Baufinanzierung ankommt. Mit einer klaren Struktur führt er die Leser an das Vokabular der Bankfachbegriffe heran.

Das Buch ist in folgende Kapitel unterteilt

Wie funktioniert eine Baufinanzierung?

Der Weg zu Ihrer optimalen Baufinanzierung

Beratungsmöglichkeiten

Finanzierungsarten

Fördermöglichkeiten

Sondertilgungen

Absicherung

Woran Finanzierungen scheitern

Diese Tipps gibt der Ratgeber

Das Buch hat den Anspruch, Verbraucher dabei zu unterstützen, im Gespräch mit dem Baufinanzierungsberater selbstbewusst und in den wichtigen Bereichen fachkundig aufzutreten. Der Leser erfährt, wie er selbst durch eine Haushaltsplanung berechnen kann, welcher Finanzierungsrahmen ihm maximal zur Verfügung steht. Des Weiteren wird anhand von verschiedenen Rechenbeispielen erklärt, wie sich Darlehen zusammensetzen. Alle gängigen Finanzierungsmöglichkeiten sind beispielhaft beschrieben, es sind zahlreiche Hinweise über öffentliche Fördermöglichkeiten enthalten. Neben dem reinen Fachwissen zu Baufinanzierung informiert das Buch über mögliche Risiken und wie diese abgesichert werden können (z.B. schwere Krankheit, Arbeitslosigkeit, Scheidung oder Tod). Nicht zuletzt gibt der Autor sein langjähriges Fachwissen preis und erklärt Gründe, warum Finanzierungen oft scheitern. Konkrete Handlungsempfehlungen zeigen auf, wie Verbraucher vorbeugen und ihre Chancen aktiverhöhen können, die bestmögliche Finanzierung zu erhalten. Der Ratgeber beschreibt, wie Finanzierung auch ohne den Einsatz von Eigenkapital realisiert werden kann. Im Buch sind zahlreiche Hinweise und Links zu kostenfreien Informationsplattformen und Baufinanzierungsrechnern enthalten.

Über den Autor

Florian Herfurth ist gelernter Bankkaufmann und seit 30 Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche tätig. In seiner 28-jährigen Tätigkeit für große, internationale Anbieter, aber auch kleinere auf Private Banking spezialisierte Institute, hat er umfassendes Insiderwissen erlangt, das in sein neuestes Buch einfließt. Seit zwei Jahren ist er mit seinem eigenen Unternehmen „Die Finanzboutique GmbH“ selbstständig und berät seine Kunden unter anderem zu Immobilienfinanzierungen.

B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN verlost 3 x 1 „Baufinanzierung leicht gemacht“ von Florian Herfurth zu gewinnen

Zum Teilnahme Formular