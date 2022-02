SCHEIDLE & PARTNER: Regelungsbedarf für „Homeoffice“

Auch wenn sich im Sprachgebrauch der Begriff „Homeoffice“ allgemein etabliert hat, muss hierbei grundsätzlich nach den jeweiligen Modalitäten des Arbeitsorts zwischen (alternierender) Telearbeit und mobiler Arbeit unterschieden werden:

Arbeitet ein Beschäftigter in reiner „Telearbeit“, so erbringt dieser seine Arbeitsleistung ausschließlich von zu Hause aus und verfügt daneben nicht über einen Arbeitsplatz im Unternehmen. Zum anderen spricht man von „alternierender Telearbeit“, wenn dem Arbeitnehmer sowohl in seiner Wohnung als auch gleichzeitig im Unternehmen oder Betrieb vor Ort ein Arbeitsplatz zur Verfügung steht und die Arbeit abwechselnd von beiden Orten aus erbracht wird. Letztlich macht es der technische Fortschritt in Gestalt von mobilen Geräten wie Smartphones, Tablets und Laptops auch möglich, dass Arbeitnehmer von unterwegs aus (etwa auf Reisen) arbeiten oder sonst den Arbeitsort frei und unabhängig vom Arbeitgeber wählen. Diese Gestaltung, in der sich der Arbeitsplatz mit dem jeweiligen Aufenthaltsort des Arbeitnehmers mitbewegt, bezeichnet man als „mobile Arbeit“ oder „Mobile Office“.

Mit Reform der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) erlangte der Begriff der „Telearbeit“ Einzug ins Gesetz. Demnach liegt eine solche (nur) vor, wenn der Arbeitgeber im Privatbereich des Beschäftigten fest eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze zur Verfügung stellt. Zudem müssen die Beteiligten die wesentlichen Rahmenbedingungen der Telearbeit regeln. Es obliegt letztlich dem Arbeitgeber, die benötigte Ausstattung in der Wohnung des Beschäftigten bereitzustellen und zu installieren.

Rechtliche Unterschiede

Neben den bereits erläuterten namensgebenden Abweichungen bestehen auch hinsichtlich der anwendbaren Rechtsvorschriften Unterschiede. Während die meisten arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften wie die arbeitgeberseitigen Schutzgrundsätze des § 618 BGB oder die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) sowohl im Bereich der Telearbeit als auch beim mobilen Arbeiten Geltung beanspruchen, ist der Anwendungsbereich der ArbStättV bei Telearbeit begrenzt. Für Telearbeitsplätze gilt die Verpflichtung zur Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung, die Unterweisungspflicht und die Überwachung der Einhaltung der Maßnahmen zur Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen. Die Arbeitsform des „mobilen Arbeitens“ dagegen ist überhaupt nicht in den Anwendungsbereich der ArbStättV einbezogen.

Gesetzgeberischer Ausblick

Auf der Grundlage des vorläufig bis zum 19.03.2022 befristeten Infektionsschutzgesetzes (IfSG) hat der Arbeitgeber aktuell den Beschäftigten im Falle von Büroarbeiten oder vergleichbaren Tätigkeit anzubieten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszuführen, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen.

Doch lässt sich bereits jetzt ein Ausblick wagen, ob und wie der Gesetzgeber „Homeoffice“ in Zukunft (und unabhängig von der Coronakrise) in die Arbeitswelt integrieren möchte?

Zunächst wird es Aufgabe der Regierungskoalition sein, die Begriffe rund um das „Homeoffice“ zu klären und die Telearbeit im Sinne der ArbStättV strikt vom mobilen Arbeiten abzugrenzen, um für Rechtsklarheit zu sorgen. Nach Aussage des Bundesarbeitsministers plant dieser, einen „modernen Ordnungsrahmen für mobiles Arbeiten“ zu schaffen. In diesem Zusammenhang soll auch ein – nur im Falle von betrieblichen Gründen des Arbeitgebers zu versagenden - „Rechtsanspruch“ der Beschäftigten auf Homeoffice geschaffen werden. Mit Blick auf den Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien überrascht die klare Aussage von Minister Heil hinsichtlich der Etablierung eines Rechtsanspruchs, sieht der Koalitionsvertrag doch nur einen „Erörterungsanspruch“ vor. Daraus kann allenfalls ein Recht des Arbeitnehmers auf Auskunft und Erörterung und gerade kein durchsetzbarerer Anspruch auf Beschäftigung im Homeoffice hergeleitet werden. Eine Ablehnung des Wunsches des Arbeitnehmers zur Arbeit im Homeoffice soll nach den Ausführungen im Koalitionsvertrag gerade möglich bleiben, sofern diese nicht sachfremd oder willkürlich ist.

Es bleibt daher zunächst abzuwarten, wie die übrigen Ampel-Parteien auf den Vorstoß des Bundesarbeitsministers reagieren und welche gesetzliche Regelung das Arbeiten im Homeoffice, vor allem hinsichtlich eines etwaigen Rechtsanspruchs, dem Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie etwaiger Kontroll- und Zutrittsrechte des Arbeitgebers erfährt.