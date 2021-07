Regus: Working your way seit 1989

Nach der Gründung 1989 durch den britischen Unternehmer Mark Dixon hat Regus große Fortschritte gemacht. Aus einem einzelnen flexiblen Arbeitsraum in Brüssel ist eine globale Marke entstanden.

Heute ist Regus Teil von IWG mit Dixon als Geschäftsführer. Dank Centern in fast allen Großstädten und Verkehrsknotenpunkten der Welt können Start-ups, internationale Unternehmen und alle anderen ihren Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, überall und auf ihre präferierte Weise zu arbeiten.

Regus: wie geschaffen für die neue Welt des Arbeitens

Die COVID-19-Pandemie hat Unternehmen auf der ganzen Welt gezeigt, dass eine andere Arbeitsweise – weg von einem zentralen Büro – möglich und nötig ist. Arbeitgeber haben sich mit den Wünschen ihrer Mitarbeiter nach mehr Flexibilität und kürzeren Pendelzeiten konfrontiert gesehen. Die Vorteile von Remote-Arbeit für die Mitarbeiter wurden dadurch transparent.

Das "Hub & Spoke"-Modell stellt die Unternehmenszentrale als Raum für Zusammenarbeit (ein "Hub") dar und nicht (mehr) als Basis, von der aus die Mitarbeiter tagtäglich arbeiten müssen. Wenn Mitarbeiter nicht für Besprechungen benötigt werden, können sie an Satellitenstandorten ("Spoke") arbeiten, z. B. in lokalen Business Centern.

Laut Dixon, wurde durch die Pandemie, die langsame Entwicklung zum hybriden Arbeiten erheblich beschleunigt. „Es erscheint immer unnötiger, teurer und umständlicher, Mitarbeiter in Massen ins Büro kommen zu lassen“, so Dixon. „Immer mehr Unternehmen entscheiden sich für eine Flexibilisierung der Arbeit. Die Firmen haben den Eindruck, sie können mehr Leute einstellen und von einer höheren Mitarbeiterproduktivität profitieren, wenn diese Mitarbeiter an einem gut konzipierten Arbeitsplatz ganz in der Nähe ihres Zuhauses arbeiten. Und auch die Mitarbeiter wollen mehr Flexibilität.“

Regus gewann in der ersten Hälfte des Jahres 2021 mehr als eine Million neuer Kunden, da IWG mit internationalen Unternehmen wie NTT und der Standard Chartered Bank Verträge abgeschlossen hat, die sich dazu entschieden haben, das "Hub & Spoke"-Modell dauerhaft zu nutzen.

Einheitlich und doch anpassbar

Die professionellen Arbeitsräume von Regus sind helle, inspirierende Umgebungen. Sie können jedoch individuell angepasst werden, damit jedes Unternehmen sich seine benötigte Arbeitswelt schaffen kann.

Flexibilität steht im Mittelpunkt der Angebote von Regus: Unternehmen können bei Bedarf den benötigten Platz ohne großen Aufwand vergrößern bzw. verkleinern. So wird sichergestellt, dass sie sich allen heutigen und zukünftigen Herausforderungen stellen können.

Bei den Büroräumen, Coworking-Bereichen, Business Lounges und Besprechungsräumen von Regus ist für alles gesorgt. Erfahrene, freundliche Teams stellen sicher, dass die Räumlichkeiten vollständig ausgestattet sind. Sie kümmern sich um die praktischen Details, damit die Mitarbeiter sich bei der Nutzung auf das Wesentliche konzentrieren können.

Die Center von Regus bieten Empfangs-, Verwaltungs- und Postbearbeitungs-Services sowie Reinigungs-, Versorgungs- und Sicherheitsleistungen an. Zugang zu Druckern und Scannern steht ebenfalls zur Verfügung, und jeder Standort von Regus bietet eine sichere, hochwertige IT-Infrastruktur.

Wenn sich Unternehmen für Regus entscheiden, wählen sie nicht einfach einen Arbeitsplatz aus. Sie entscheiden sich für ein engagiertes Team, das freundliche, professionelle Erlebnisse schafft – jeden Tag, an jedem Standort.

Regus Viktoriastraße, Augsburg

Regus Viktoriastraße ist ein modernes Center im Herzen von Augsburg.

Dank seiner Nähe zu vielen anderen lokalen Unternehmen weist das Regus-Center in der Viktoriastraße ideale Networking-Bedingungen auf. Der Standort ist perfekt an den Nah,- und Fernverkehr angebunden und wird abgerundet durch den Panoramablick der Dachterrasse.

Dank seiner Nähe zu vielen anderen lokalen Unternehmen weist das Regus-Center in der Viktoriastraße ideale Networking-Bedingungen auf. Der Standort ist perfekt an den Nah,- und Fernverkehr angebunden und wird abgerundet durch den Panoramablick der Dachterrasse.

