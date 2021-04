Rechtliche und steuerliche Vorteile von Holdingstrukturen nutzen

Gerade für kleinere Unternehmen war es früher wenig attraktiv, rechtlich und steuerlich empfehlenswerte Holdingstrukturen bei der Unternehmensgründung zu nutzen. Die Kosten zur Gründung einer Holdingstruktur aus zwei oder mehr Unternehmen waren oftmals zu hoch. Zudem wollten Unternehmer nicht zwei GmbHs mit je 25.000 Euro Stammkapital gründen.

Seit jedoch in 2008 die Unternehmergesellschaft (UG (haftungsbeschränkt)) geschaffen wurde, ist die Nutzung einer Holdingstruktur nicht mehr nur den großen Konzernen vorbehalten. Eine Holding besteht immer aus mindestens zwei Unternehmen: Einer Muttergesellschaft und einer Tochtergesellschaft – die Muttergesellschaft wird dabei als Holding bezeichnet. Die Holding hält Anteile an der Tochter, oft sind es 100 Prozent. Aber auch geringere Anteile sind möglich: Gerade bei Start-ups, bei denen sich mehrere Gründer zusammenschließen, ist die Beteiligung an den Tochtergesellschaften häufig zwischen 10 und 50 Prozent. Dies resultiert daraus, dass die Gründer/Gesellschafter jeweils für sich eine eigene Holding-Gesellschaft gründen, die dann die Anteile an der operativen Gesellschaft vollständig hält.

Die Holding haftet rechtlich grundsätzlich nicht für ihre Tochterunternehmen. So können Gewinne sicher in der Holding geparkt und bei Bedarf genutzt werden. Verbleiben die Gewinne, wie ohne eine Holding üblich, im operativen Unternehmen, werden diese bei einem Haftungsfall herangezogen. Effektiv lässt sich so mit einer Holding ein Teil des Vermögens sichern. Weiter dient die Holding als Instrument der internen Organisation. So kann ein Unternehmen durch Aufteilung der einzelnen Bereiche in Tochtergesellschaften einen genauen Überblick über die jeweiligen Sparten erhalten. Der Weg in die Holding ist auch bei bereits bestehenden Unternehmen durch Umstrukturierungen (z.B. durch Ausgliederung nach dem UmwG oder Einbringung von bestehenden Gesellschaften in eine neue Holdinggesellschaft) realisierbar. Voraussetzung für die Steuerfreiheit der Umstrukturierung ist hierbei vor allem die Einbringung des gesamten Betriebs in eine neu zu gründende Tochtergesellschaft (§ 20 UmwStG) oder sämtlicher Anteile an der operativen Gesellschaft in eine zu gründende Holdinggesellschaft (§ 21 UmwStG).

Steuerliche Ersparnis durch eine Holding

Die Holding bietet große steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten. Zum Beispiel sind beim Verkauf einer Tochtergesellschaft 95 Prozent des Verkaufsgewinns steuerfrei. Der gesamte Gewinn aus der Veräußerung wird nur mit etwa 1,5 Prozent versteuert, was die Holding zum Steuersparmodell macht, wenn man plant, sein Unternehmen in einigen Jahren zu verkaufen. Das in der Holding befindliche Geld kann der Unternehmer entweder in neue Tochterunternehmen oder bestehende Tochterunternehmen nahezu ohne Steuervorbelastung reinvestieren. Möglich ist auch, das Geld an sich auszuschütten und so steuerliche Vorteile wie die Abgeltungsteuer von 25 Prozent auszunutzen.

Die Rechtsanwälte und Steuerberater von SCHEIDLE & PARTNER beraten ihre Mandanten gerne bei der Etablierung von Holdingstrukturen bei Gründung und Umstrukturierung von Unternehmen. Aufgrund unserer Expertise können wir die steuerliche Planung und rechtliche Umsetzung durch Gestaltung und Entwurf entsprechender Gründungs- und Umstrukturierungsverträge ganzheitlich und damit zeit- und kosteneffizient sicherstellen. Wir optimieren dabei nicht nur die laufende Ertragsbesteuerung, sondern achten auch auf die Einhaltung von Vorteilen anderer Steuerarten (z.B. Erbschaftsteuer, Grunderwerbsteuer).

