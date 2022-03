More than ever – aus FAS wird WTS Advisory

Deshalb wurde aus Blau nun Rot – und aus der FAS die WTS Advisory. Dieser Schritt war notwendig und ist konsequent, damit der notwendige Wandel für neue Innovationskraft genutzt werden kann. Denn in Zeiten von Disruption und exogenen Einflussfaktoren ist es als Unternehmen besonders wichtig, langfristig und zukunftssicher agieren zu können.

Im Zuge der Transformation entwickelt sich die WTS-Gruppe immer erfolgreicher zu einem Full-Service-Anbieter in den Bereichen Steuern und Financial Advisory und wird zukünftig mit einer neuen Markenarchitektur auftreten. Unter der starken Dachmarke WTS werden neben WTS Advisory auch das Kerngeschäftsfeld WTS Tax und der Bereich WTS Digital als weitere Subbrands geführt.

Durch eine einheitliche Markenarchitektur wird die WTS Advisory mehr Strahlkraft erzeugen, und zugleich die Komplexität in der Markenwahrnehmung reduzieren. Die Identität der Kanzlei und Kompetenzen lassen sich mit dem neuen Erscheinungsbild noch klarer transportieren.

Komplettierung der Services

Für diesen Weg der Transformation hat sich die WTS Advisory eines Slogans bedient: Mit „More than ever” will sie mehr denn je verlässlich und professionell an der Seite ihrer Mandanten stehen und weiterhin exzellente Lösungen für den Verantwortungsbereich des CFOs entwickeln. Damit bleibt die WTS Advisory ihren Wurzeln treu, geht gleichzeitig einen großen Schritt weiter in Richtung eines ganzheitlichen und übergreifenden Serviceangebots, aber auch in Richtung Wachstum.

Sehr erfreuliches Wachstum hat die Kanzlei im vergangenen Jahr unter anderem im Bereich M&A erzielt, als im Oktober der renommierte Deal Advisory-Spezialist Kloepfel Corporate Finance in die heutige WTS Advisory integriert wurde. War die WTS Advisory bislang noch rein auf Transaction Services konzentriert, hat die WTS Advisory mit Dr. Heiko Frank und seinem Team ihre Deal Advisory Services komplettiert. Mit diesem Gesamtpaket aus einer Hand – um mit den Worten eines Generalunternehmers zu sprechen – „bauen wir nicht nur das Haus für unsere Kunden, sondern stehen am Ende auch dafür gerade.“

WTS begleitet digitale Transformation

Ebenso spielt Internationalität im M&A-Geschäft eine wichtige Rolle. Mit dem globalen Netzwerk der WTS Global haben besteht die Möglichkeit, auf eine hohe fachliche Expertise im Steuer- und Advisory-Bereich zurückzugreifen und somit ein komplettes System für die ganzheitliche Begleitung von Transaktionen anzubieten – über jegliche nationale Grenzen hinweg.

Man merkt aktuell: Transformation ist wirklich allgegenwärtig. Nie wurde das Thema Digitalisierung stärker vorangetrieben als in diesen Zeiten. Und auch im Deal Advisory müssen die Themen Advisory und Technologie in Zukunft noch stärker zusammengebracht werden. So war es früher üblich, dass Unternehmen M&A-Beratungsleistungen nur punktuell eingekauft haben, heute geht der Trend aber mehr und mehr in Richtung einer ganzheitlichen Unterstützung durch umfassende Services und Solutions. Warum also nicht Business Partnering im M&A – die WTS Advisroy als Ihre ausgelagerte M&A-Abteilung? Denn die notwendigen Strukturen, die fachliche Expertise und das Know-how bringt die WTS Advisory jetzt schon mit.