Matchworn FCA-Trikot von Daniel Caligiuri zu gewinnen!

Am 27. Oktober bekamen die Zuschauer im Vonovia Ruhrstadion alles geboten, was ein DFB-Pokalspiel verspricht. Über 120 Minuten lieferte sich der VFL Bochum ein Duell auf Augenhöhe mit dem FC Augsburg vor heimischen Publikum. Beide Mannschaften konnten bis zum Abpfiff nicht den entscheidenden Schlusspunkt einer fulminanten Partie setzen. Deshalb musste der Sieger über ein nervenaufreibendes Elfmeterschießen ermittelt werden.

Aufholjagd der Fuggerstädter

Mit Daniel Caligiuri in der Startaufstellung begann der Abend für den FC Augsburg mit einem Rückstand nach gerade mal zwölf Minuten. Kurz nach der Halbzeitpause stellte der VFL Bochum sogar auf 2:0 und so schien die Pokalreise der Fuggerstädter schon in der zweiten Runde zu enden. Doch mit einem prompten Doppelschlag egalisierte die Elf von Trainer Markus Weinzierl den Rückstand innerhalb von nur fünf Minuten.

Bitteres Ende im Elfmeterschießen

Bei diesem Gleichstand blieb es bis zum Ende der regulären Spielzeit und noch über die anschließende Verlängerung hinaus. Folglich traten die Spieler im Elfmeterschießen vom Punkt an. Dabei zeigten fast alle keine Nerven vor dem gegnerischen Torhüter. Nur Arne Maier scheiterte aus elf Metern und setzte so das siegreiche Ende des Pokal-Krimis für den VFL Bochum.

