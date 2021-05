GRIESHABER Logistik feiert 70-Jähriges Firmenjubiläum

In den zurückliegenden Jahrzehnten hat sich aus dem kleinen Fuhrunternehmen aus dem Südschwarzwald ein international agierender Logistikdienstleister entwickelt. Mittlerweile beschäftigt man über 700 Mitarbeitende und gehört damit zu den großen Speditionen und Logistikern in Deutschland.

GRIESHABER bietet zupackende, wegweisende und zielsichere Lösungen. Dass dabei immer der Kunde und seine individuellen Anforderungen im Mittelpunkt stehen, zeigt auch der aktuelle Ausbau der Pharmakompetenzen: Die technische Qualitätssicherung ergänzt nunmehr das Leistungsportfolio. Nun können sowohl GRIESHABER – eigene, als auch Kunden - eigene Gebäude und Fahrzeuge durch den neuen Produktbereich qualifiziert und validiert werden. Denn in der Pharma Welt muss jedes Gebäude und jegliche Form von technischen Einrichtungen die erforderlichen Leistungen, beispielsweise die Einhaltung von Raum-Temperaturbereichen von 15 bis 25 Grad C, verbindlich über einen definierten Zeitraum nachweisen. IT Systeme müssen darauf geprüft werden, ob die Arbeits- und Rechnerprozesse stabil ablaufen und die Anforderungen an die Datenintegrität erfüllt sind. Dabei müssen beispielsweise Temperatursensoren in Kühlaufliegern oder in Lagerbereichen dauerhaft, stabil und richtig Messdaten erfassen und an den Zielort senden.

Die Überprüfung und Sicherstellung dieser Anforderungen gehört zu den Aufgaben der technischen Qualitätssicherung. Experte im Hause GRIESHABER ist Reinhard Kuen. Er ist Ingenieur, Fachrichtung Lebensmittel der FH Hannover, sowie Master in International Marketing der EA Reutlingen und ist seit Jahren ein hochangesehener Pharma-Experte.

Neben der technischen Qualitätssicherung zählen nationale und internationale Transportdienstleistungen, sowie Verpackungslösungen zum Portfolio der GRIESHABER Logistik GmbH. Ein relevanter Leistungsbereich ist die Kontraktlogistik mit den Schwerpunkten Pharma-, Food-, Papier-, Chemie und Metall. Inzwischen gehören zum Unternehmen 16 Logistikzentren.

Der GRIESHABER Logistikpark in Ravensburg ist dabei mit rund 100.000 qm Fläche die größte zusammenhängende Logistikfläche Oberschwabens. Weitere Standorte befinden sich in Nordrhein-Westfalen (Köln, Kerpen, Düsseldorf, Mettmann, Grevenbroich, Pulheim) und in Slowenien (Krsko). Die bewirtschaftete Fläche beträgt insgesamt 200.000 qm und bietet eine Kapazität von ca. 210.000 Palettenstellplätzen.