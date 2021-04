Das steckt im Wirtschaftsraum Augsburg A³

Für Fachkräfte

Lebenswert Arbeiten mit Perspektive und dabei finden, was andere noch suchen: Gut bezahlte Jobs mit exzellenten Aufstiegschancen an einem lebenswerten Standort. In der Region A³ trifft ein breit aufgestellter Mittelstand auf Hidden Champions, dynamische Startups treffen auf Spitzenforschung in Hochschulen und innovative Forschungseinrichtungen auf Weltmarktführer. Dazu eine hervorragende Infrastruktur mit perfekter Anbindung, bezahlbares Wohnen, Sicherheit und nicht zuletzt zahlreiche Möglichkeiten für Freizeit und Familie. Diese Vielfalt bietet eine langfristige Perspektive für die Fachkräfte von morgen. Eine Region mit Zukunft, in der jeder findet, was ihn persönlich und beruflich weiterbringt.

A³ führt Talente, Experten und attraktive Arbeitgeber zusammen. Foto: Regio Augsburg Wirtschaft GmbH

Für Arbeitgeber

Fachkräfte gewinnen: Wettbewerbsfähigkeit ist Wissen mal Können. Wir kennen die Herausforderungen, vor denen Unternehmen bei der Fachkräftesicherung stehen. Schließlich ist der Wirtschaftsraum Augsburg schon immer ein fruchtbarer Boden für Mittelständler, Hidden Champions und Global Player. Sie alle sind der Schlüssel für Wachstum und Wohlstand – und Arbeitgeber für die eigentlichen Champions unserer Region: Fachkräfte. Deshalb führen wir Talente, Experten und attraktive Arbeitgeber zusammen. Bei Events, in starken Netzwerken und mit vielschichtigen Angeboten. So schafft A³ ausgezeichnete Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit.

A³ schafft ausgezeichnete Erfolgsfaktoren für Arbeitgeber. Foto: Regio Augsburg Wirtschaft GmbH

Für Investoren: Raum mit Mehrwert

Ob Leben, Wohnen oder Arbeiten. Ob Produzieren, Investieren oder einfach nur Ankommen: Die Region A³ bietet jedem den Raum für die Verwirklichung seiner persönlichen Ziele. Hier ist Fläche nicht gleich Fläche. Von der Werkhalle über New Work Konzepte bis zum Loft, vom LEED-zertifizierten Büro-Tower bis zur Dachterrasse in der Innenstadt, vom gründerzeitlichen Fabrikschloss bis zum Gartentraum in den Stauden. A³ bietet ein wachsendes Angebot an Gewerbe- und Wohnimmobilien vom urbanen Umfeld bis ins Grüne. Mehr Arbeits- und Lebensqualität pro Quadratmeter und – verglichen mit anderen Großstädten im süddeutschen Raum – günstiger. Und das alles bei höherer Rendite. Das alles macht die Region A³ für Unternehmen, Investoren und Kapitalanleger, aber auch für Käufer und Mieter so lebenswert.

Die Region A³ ist für Unternehmen, Investoren und Kapitalanleger, Käufer und Mieter interessant. Foto: Regio Augsburg Wirtschaft GmbH / Stefan Mayr

Für Unternehmer: nachhaltig Wirtschaften

Werte schöpfen: Während viele noch über nachhaltiges Wirtschaften und Corporate Social Responsibility (CSR) sprechen, übernehmen Unternehmen aus A³ bereits Verantwortung. Nachhaltigkeit umfasst soziale, ökologische und ökonomische Aspekte. Wir tragen diese in die Region A³ hinein und sensibilisieren Unternehmen, nachhaltig zu wirtschaften. Wir unterstützen das Entwickeln neuer Geschäftsmodelle und stellen so die Weichen für die nächste Generation: vom effizienten Einsatz vorhandener Ressourcen bis zur Entfaltung neuer Potenziale und vom bewussten Umgang mit der Umwelt bis zur Wertschätzung der Ressource Mensch.

Nachhaltig Wirtschaften: Unternehmen aus A³ übernehmen bereits heute Verantwortung für morgen. Foto: Regio Augsburg Wirtschaft GmbH

Für Unternehmer: Innovation in A³

Heute entwickeln, was morgen zählt: Keiner weiß, was die Zukunft genau bringt. Und trotzdem haben wir in der Region A³ ein sehr konkretes Bild von ihr. Open Innovation ist bei uns der Motor für Wachstum und Wohlstand. Wir schauen voraus und arbeiten gemeinsam mit Unternehmen und Wissenschaft aktiv an den großen Zukunftsthemen, an Technologien und Innovationen. Mit der geballten Kompetenz lokaler Zukunftsbranchen sowie den Möglichkeiten einer globalisierten Welt. Aus diesem Wissen schaffen wir Fortschritt und daraus den Vorsprung für unseren gesamten Standort.

In der Region A³ arbeiten Unternehmen und Wissenschaft gemeinsam aktiv an Technologien und Innovationen. Foto: Regio Augsburg Wirtschaft GmbH

Standort mit nachhaltiger Perspektive

Die Anziehungskraft der Region A³ ist ungebrochen. Bis zum Jahr 2026 leben und arbeiten hier voraussichtlich 700.000 Menschen. Genauso viele Möglichkeiten – beruflich wie privat – warten im Wirtschaftsraum Augsburg auf sie. Ob Umzug oder Zuzug, Gründung oder Expansion: Die richtigen Partner und Netzwerke, Informationen und Angebote machen die Entscheidung für die Region A³ leicht. Hier, im chancenreichen Süden Deutschlands, findet jeder seinen Platz. Wir bringen Menschen und Unternehmen zusammen. Perfekt angebunden und gut vernetzt in einem inspirierenden Umfeld. Lebendig, dynamisch, innovativ. Mit Spitzenkompetenzen in Zukunftsthemen wie Leichtbau, Ressourceneffizienz oder Gesundheitswirtschaft. Und einer Lebensqualität, wie man sie so nur hier findet.

Der Wirtschaftsraum Augsburg bleibt ungebrochen interessant für Unternehmer. Foto: Regio Augsburg Wirtschaft GmbH

Regionalportal A³ zeigt diversen Wirtschafts- und Lebensraum

Auf www.region-A3.com werden allein über einhundert regionale (Erfolgs-)Geschichten veröffentlicht. Diese stammen vor allem aus der Sphäre der Wirtschaft, aber auch aus anderen Bereichen – unter dem Blickwinkel der Lebensqualität in der Region, ihrer Historie, Kultur, Natur, usw. Was verbinden Menschen mit der Region A³? Was sind die Stärken? Und wie wird der Wirtschaftsraum Augsburg wahrgenommen, von innen wie von außen? Die Antworten auf diese und ähnliche Fragen dienen als Grundlagen, um das Profil der Region A³ zu schärfen. Das neue Regionalportal kommuniziert die Stärken der Region A³ effektiv nach außen. So wird der Standort im (inter-)nationalen Wettbewerb, auch um Fachkräfte, erfolgreich positioniert. Im Laufe des Jahres 2021 wird vor allem der Bereich Leben, Wohnen und Arbeiten sowie Lebensqualität in A³ auf der Basis von den Ergebnissen einer Bürgerbefragung weiter ausgebaut.