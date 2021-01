Das ist PARIT: IT-Lösungen aus Augsburg für ganz Schwaben

Was benötigen mittelständische Firmen heutzutage, um in der digitalisierten Unternehmenswelt konkurrenzfähig zu bleiben? Zu diesen und ähnlichen Fragen rund um das Thema Digitalisierung bietet das IT-Systemhaus PARIT mit Sitz in Augsburg ebenso individuelle wie auch durchdachte Lösungsstrategien an. In erster Linie geht es PARIT darum, die auf jedes Unternehmen passgenau zugeschnittene IT-Lösung zu finden. Geschäftsführer Henning Krebel weiß genau, worauf es bei einem reibungslosen Übergang in eine digitale Zukunft ankommt: „Es gilt, die individuellen Anforderungen des Kunden mit den vielen Möglichkeiten moderner Lösungen zusammenzubringen und gleichzeitig den wachsenden Herausforderungen der IT-Sicherheit zu begegnen.“

Gemäß diesem Leitsatz hat es sich die PARIT GmbH als Full Service Partner im IT-Bereich zur Aufgabe gemacht, mittelständische Unternehmen aus ganz Bayerisch-Schwaben umfassend und nachhaltig beim Übergang ins digitale Zeitalter zu begleiten.

Langfristige EDV-Lösungen regional & aus einer Hand

Von der ganzheitlichen Erstberatung bis hin zur sorgfältigen Implementierung von maßgeschneiderten Software-Lösungen reicht das breite Leistungsspektrum der PARIT GmbH. Insbesondere in den Bereichen IT-Sicherheit, Datensicherheit, Client-Management und bei der Einrichtung von TK-Anlagen (IP-Telefonie) weiß das Augsburger IT-Systemhaus mit seiner Expertise zu überzeugen. Dabei setzt PARIT auf den Einsatz von erprobten Software-Lösungen namhafter Anbieter wie beispielsweise Fujitsu, STARFACE oder Baramundi. Besonders in Bezug auf das Thema IT-Security sieht Geschäftsführer Henning Krebel noch reichlich Verbesserungspotential bei kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Schwaben: „IT-Probleme kosten Unternehmen Zeit und Geld. Es gibt eine internationale Studie, die belegt, dass jeder Mitarbeiter in der Woche mit zwei IT-Problemen zu kämpfen hat und im Jahr bis zu zwei Wochen Arbeitszeit verliert.“

Gerade sehr kleine Unternehmen ohne eigene IT-Abteilung laufen häufig Gefahr, den Sicherheitsaspekt aus Personalgründen zu stark zu vernachlässigen. Deshalb bietet PARIT speziell für solche Firmen einen umfassenden Outsourcing-Service an. Auf diese Weise können kleine Unternehmen das IT-Systemhaus als externe IT-Abteilung nutzen und von der langjährigen Erfahrung und Expertise der PARIT Mitarbeiter*innen profitieren. Als Managed Service Provider bietet PARIT dabei nicht nur eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung der unternehmenseigenen IT-Infrastruktur an, sondern hilft auch zuverlässig bei auftretenden Problemen. Dem Unternehmen selbst bleiben auf diese Weise mehr Zeit und Ressourcen, um sich auf die eigenen Schwerpunkte zu konzentrieren.

Den Kunden im Fokus: Full Service IT-Dienstleistungen von PARIT

Kleine und mittelständische Unternehmen, die sich auf dem schnelllebigen digitalisierten Markt behaupten wollen, kommen heutzutage um eine einwandfrei organisierte und vor allem sichere IT-Infrastruktur nicht mehr herum. PARIT-Geschäftsführer Henning Krebel weiß: „Heute geht es ja nicht mehr nur darum, ob ein PC zuverlässig läuft, damit am Monatsende die Rechnungen geschrieben werden können. Alle Arbeitsabläufe werden immer digitaler, schneller und mobiler. Das gesamte Geschäft hängt von einer leistungsfähigen und gemanagten IT ab.“

Für eine zukunftsorientierte IT-Infrastruktur greift das PARIT IT-Systemhaus aus Augsburg seinen Kunden wirkungsvoll unter die Arme und unterstützt sie dabei, ihre individuelle IT-Infrastruktur aufzubauen und langfristig zu entwickeln. Das Auslagern von IT-Dienstleistungen auf externe Partner spart nicht nur Zeit und Ressourcen, sondern auch bares Geld. Gerade für sehr kleine Unternehmen ist es deshalb häufig sinnvoll, auf Full Service IT-Dienstleister wie PARIT zurückzugreifen. Kunden des Augsburger IT-Systemhauses schätzen besonders die ganzheitliche Beratung auf Augenhöhe, die PARIT bietet, sowie das Einbeziehen von individuellen Unternehmenswünschen und -bedürfnissen. Dieses hohe Maß an Vertrauen und Kundenzufriedenheit wird seit 2017 auch vom Institut zur Qualitätsentwicklung für IT-Services (IQITS) bestätigt, das PARIT als führenden IT-Lösungspartner in der Region ausgezeichnet hat.