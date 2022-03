Ausbildung der Ausbilder sichert Fachkräfte für morgen

Wer bei jungen Leuten mit einer Ausbildungsstelle punkten will, sollte etwas zu bieten haben. Das können gemeinsame Freizeitaktivitäten sein oder eine moderne Ausstattung mit digitalen Geräten (zur eigenen Nutzung) und nicht zuletzt engagierte Ausbilder/-innen, die neben ihrem Fachwissen auch mit didaktischen und berufspädagogischen Fähigkeiten glänzen.

Das Unternehmen Christiani ist seit 2021 auch am Standort Landsberg am Lech präsent. Im dortigen Christiani Kompetenzzentrum kann man sich anschauen, wie ideale Lehrwerkstätten und Labore ausgestattet sein sollten. Anfassen und Ausprobieren sind ausdrücklich erwünscht.

In Landsberg am Lech finden auch Workshops und Lehrgänge für Ausbilder/-innen statt. Einige Seminare bietet Christiani sogar kostenfrei an, beispielsweise zur Pneumatik, Hydraulik, SPS-Technik, Hochvolt-Technik und andere. Alle Seminartermine finden sich hier.

AEVO ist nur der Anfang

Ausbilder/-innen sowie Ausbildungsverantwortliche in Deutschland benötigen die AEVO, genauer: den Nachweis der Eignung nach der Ausbildereignungsverordnung. In dieser Weiterbildung werden die Grundlagen für Ausbildungspersonal nach den vier Handlungsfeldern vermittelt

Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen

Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung mitwirken

Ausbildung durchführen

Ausbildung abschließen

AEVO-Lehrgänge zur Vorbereitung auf die IHK-Prüfung finden auch in Landsberg am Lech statt und zwar am 25.03.2022 oder am 23.09.2022. Anmeldungen sind hier möglich.

Ausbilden heißt Lernprozesse gestalten

Gerade in Hinsicht auf die Herausforderungen, Auszubildende zu rekrutieren und die Qualität der Ausbildung zu optimieren, ergeben sich Aufgaben, die mit dem Wissen der AEVO allein kaum zu bewältigen sind. Denn Ausbilder/-innen müssen nicht nur wissen, wie man die Ausbildung organisiert und plant, sondern auch, wie man die Auszubildenden in ihren Lernprozessen gezielt begleitet und fördert.

Für die Vermittlung dieses Wissens bietet Christiani im Anschluss an einen AEVO-Kurs den Lehrgang „Lernprozessbegleiter/-in“ an.

Der Lehrgang findet im Format „Blended-Learning“ statt, das ist ein abwechslungsreicher Mix aus Präsenztrainings, Onlineschulungen und Selbstlernphasen. Die Teilnahme ist berufsbegleitend möglich. Alle Lerninhalte können über die Christiani Lernplattform abgerufen werden. Der Austausch zwischen den Teilnehmenden ist möglich und ausdrücklich erwünscht. Denn in der Gruppe lernt es sich oft einfacher und die Teilnehmenden profitieren von den Erfahrungen der anderen.

Weiterbildung zum Berufspädagogen

Wer „auf den Geschmack“ gekommen ist, kann die Weiterbildung nahtlos verlängern und sogar einen staatlich anerkannten Berufsabschluss auf Bachelor- oder Masterniveau erreichen. Für Ausbilder/-innen, die gezielt Aufgaben als Trainer/-in oder Prüfer/-in anstreben, im Management oder im Personalwesen tätig sein wollen, eignen sich die Weiterbildungen „geprüfte/-r Aus- und Weiterbildungspädagoge/-in“ und „geprüfte/-r Berufspädagoge/-in“.

Ausbilderwissen testen

Im Wissenstest von Christiani können Ausbilder/-innen ermitteln, ob ihr Wissen aktuell ist. Anhand von 12 Fragen lässt sich der Wissensstand überprüfen, eine Auswertung der Ergebnisse erfolgt automatisch am Ende des Tests. Hier geht es zum Wissenstest von Christiani.