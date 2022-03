5x2 Tickets für das Rocketeer Festival im Kongress am Park zu gewinnen!

Das Rocketeer-Festival lädt Interessierte aus der Region ein, sich mit spannenden Fragen rund um digitale Innovationen und Zukunftstrends zu beschäftigen. Bei welchen Innovationen lohnt es sich, genauer hinzusehen? Wie funktioniert erfolgreiche Transformation? Wie gründet man ein Start-up? Was sind die spannendsten Digitaltrends? Erneut sind hochkarätige Speaker und Speakerinnen dabei, die die Teilnehmenden zu eigenen Ideen inspirieren, und für Diskussionen zur Verfügung stehen.

Top Speaker Jochen Schweizer gibt Impulse zu Erfolg, Risiko und Unternehmertum. Personal Branding Expertin Céline Flores Willers, der auf LinkedIn über 100.000 Professionals folgen, berät mit ihrem Unternehmen “The People Branding Company” unter anderem SAP, Fujitsu und IBM. Input zu Diversität, Sichtbarkeit und Digitalisierung kommt von Tijen Onaran, die zu den Top 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft zählt. Josef Brunner, Gründer u.a. von relayr und erfahrener Investor, wird seine Erfahrungen zu Gründung und Unternehmertum, sowie seine eigene spannende Story vom Bäckersohn zum Seriengründer teilen. Ebenfalls mit dabei sind Cathy Hummels & Andre Klan mit dem Start-up hye, die Little Lunch Gründer Denis & Daniel Gibisch und viele weitere Speaker:innen.

Das Programm wartet mit einem Mix aus spannenden Keynotes und Zeiträumen für Networking und Erfahrungsaustausch auf. Das Rocketeer Festival wird zum energiegeladenen Sammelpunkt für die Gestalter und Gestalterinnen von morgen. Neben der Hauptbühne können sich die Teilnehmenden in zahlreichen weiteren Bereichen, wie etwa der Innovation Kitchen für Start-ups oder der Influencer Lounge, informieren und austauschen. Ein spannender Programmpunkt wird auch die noch größere Career Lounge, inklusive Bühne, Speed Dating und Ständen, sein: Dort können sich junge Visionäre und Macherinnen mit Vertretern etablierter Unternehmen unterhalten, ihre Fragen stellen und damit direkt mit attraktiven Unternehmen ins Gespräch kommen. Unternehmen haben dort die Chance, die jungen Talente der Region von sich zu überzeugen. Zum Abschluss darf eine After-Show-Party mit Livemusik nicht fehlen: Eine tolle Gelegenheit, andere Rocketeers in lockerer Atmosphäre zu treffen und den Tag ausklingen zu lassen.

Alle Infos und weitere Speaker:innen finden Sie auf www.rocketeer-festival.de.

Nachdem das Festival in seinem ersten Jahr ausverkauft war, dürfte auch 2022 das Interesse wieder groß sein. B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN verlost 5x2 Tickets für das Rocketeer Festival am 11. Mai im Kongress am Park.

