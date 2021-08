4 x 2 Karten für die AMERICANA 2021 zu gewinnen!

Seit vielen Jahren setzt die AMERICANA in Augsburg die Maßstäbe im Westernreitsport – und genau das wird auch wird sie auch vom 8. bis 12. September 2021 wieder tun. Gut 190.000 Dollar Preisgeld werden regelmäßig an die Teilnehmer ausgeschüttet, damit zählt sie zu den höchstdotierten Turnieren in Europa. Doch die AMERICANA ist weit mehr als nur ein Turnier.

Das Mega-Event ist zugleich auch Europas führende Verkaufsmesse rund ums Western- und Freizeitreiten mit regelmäßig zwischen 300 und 350 beteiligten Unternehmen. An keinem anderen Ort findet der Westernliebhaber ein so umfassendes Angebot in Sachen Pferd, Reiter und Lifestyle. Auch das ist die AMERICANA: einzigartiges Informationsportal der Szene und DER Treffpunkt für Westernfans aus aller Welt.

Spitzensport nicht nur in Reining, Cutting und Cow Horse

Auch 2021 steht wieder Westernreitsport vom feinsten an. Insbesondere die Reining Bronze Trophy und die Rinderklassen haben der AMERICANA einen internationalen Ruf eingebracht. Auch 2021 ist wieder eine hoch dotierte Bronze Trophy Open und Non Pro ausgeschrieben, zu der Spitzenreiner aus aller Welt erwartet werden. Weitere Highlights sind die European Championship Cutting, die ERCHA European Reined Cow Horse Futurity und der ERCHA Nations Cup sowie die European Championship Trail und European Championship Ranch Riding.

Wieder vier Abendveranstaltungen

Auch 2021 wird es auf der AMERICANA wieder vier Abendveranstaltungen geben. Mit „Stunts & Stars“ führt die Veranstaltung am Mittwochabend in die faszinierende Welt des Pferdetrainings für die großen Auftritte in Film, Fernsehen und Shows ein. Wer im Rampenlicht bestehen möchte, muss sich völlig auf sein Pferd verlassen können. Durchs Feuer springen oder sich in einer fremden Arena vor 5.000 Besuchern auf den Boden legen das ist für das Fluchttier Pferd eine ungeheure Leistung, für die absolutes Vertrauen zum Trainer und Reiter notwendig ist. Wie das geht und wie auch der ganz ‚normale’ Reiter davon profitieren kann, zeigen Kenzie Dysli und ihr Team am Mittwochabend. Selbstverständlich können dabei auch Fragen aus dem Publikum gestellt werden. Ein weiteres Highlight des Mittwochabends bildet das bridleless Cutting – das Cutten ohne Kopfstück, das auf der AMERICANA 2019 sowohl von den Reitern als auch von den Besuchern mit Begeisterung angenommen wurde.

Am Donnerstagabend findet dann der ERCHA Nations Team Cup statt, bei dem die besten Reined Cow Horse Mannschaften Europas gegeneinander antreten. Die begehrten AMERICANA Abendshows finden wie immer am Freitag und Samstag statt.

Das Finale der Open Reining Bronze Trophy wird traditionell im Rahmen der Freitagabend- Show ausgetragen sowie das Finale der European Open Ranch Riding Klasse, während die Samstagabend-Show ganz im Zeichen der Rinderklassen steht. Hier fallen u.a. die Entscheidungen des World Cup Cutting Open und der ERCHA Open Cow Horse Futurity. Dazu werden wie immer eine Reihe toller Showeinlagen geboten.

