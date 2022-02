3x2 Genießer-Pakete in der Spielbank Garmisch-Partenkirchen

Wer einen Abend in der Spielbank Garmisch-Partenkirchen verbringt, der lässt den Alltag hinter sich: Denn an den verschiedenen Spieltischen im Obergeschoss können die Gäste des Hauses beliebte Klassiker wie Black Jack, Poker oder Roulette spielen. Im Erdgeschoss gibt es wiederum an über 160 Automaten auch weniger bekannte, aber nicht minder spannende Spiele. Während der Corona-Pandemie dürfen aufgrund der Hygienevorschriften an etwa 80 davon gespielt werden – somit sind die nötigen Mindestabstände garantiert.

Neben dem Spiel wartet aber auch feinste Kulinarik auf die Gäste: Ein leckeres Essen lässt sich etwa im angeschlossenen Restaurant genießen, während die hauseigene Bar feinste Cocktails und andere Getränke verspricht. Dafür verlost die Spielbank Garmisch-Partenkirchen nun zwei Genießer-Pakete. Enthalten sind jeweils ein Begrüßungs-Prosecco sowie ein Gutschein für Bar und Restaurant im Wert von je 20 Euro.

Die Spielbank Garmisch-Partenkirchen verlost unter allen Teilnehmern 3x2 Genießer-Pakete.

Zur Teilnahme am Gewinnspiel senen Sie uns bitte eine E-Mail mit dem Betreff "Genießer-Pakete" an gewinnspiel@b4bschwaben.de.

Mit dem Versand der E-Mail akzeptieren Sie unsere Teilnahmebedingungungen.

Glücksspiel kann süchtig machen. Spielteilnahme ab 21 Jahren. Informationen und Hilfe unter www.spielbanken-bayern.de