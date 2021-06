3x1 Teufelssalbe-Duo heiß&kalt von Enzborn zu gewinnen

Seit Frühjahr 2021 ist die erfolgreiche Rezeptur der Teufelssalbe Eis nun auch im praktischen Roller verfügbar. Enzborn Teufelssalbe Eis Roll-On ist ein intensiv kühlendes Pflegefluid mit Minzöl und dem Extrakt der Teufelskralle. Der praktische Roll-on unterstützt die lokale Anwendung. Dadurch wirkt der Kühleffekt sofort an den betroffenen Körperstellen und ist auch besonders wohltuend bei Beschwerden der Gelenke und des Bewegungsapparats. Die Handhabung ist bequem und einfach: Nach Bedarf auf die betroffenen Stellen auftragen und mit kreisenden Bewegungen vollständig einmassieren. Der praktische und handliche 50ml Roll-On ist überall einsatzfähig – quasi „on the go“ benutzbar. Das kühlende Pflegefluid mit seiner farblosen Formulierung zieht schnell ein und hinterlässt keine Rückstände an der Bekleidung. Die Hautverträglichkeit ist dermatologisch mit „sehr gut“ bewertet.

Hautverträglichkeit bestätigt

Bereits im März 2020 brachte die Firma Enzborn mit über 30 Jahren Erfahrung in der „Kälte-Wärme-Therapie“ die Teufelssalbe Heiß als Roll-On auf den Markt. Dabei handelt es sich um ein intensiv wärmendes Pflege-Fluid mit dem Extrakt der Teufelskralle und der Brennnessel, das besonders wohltuend bei Steifheit und Kälteempfinden wirkt. Die „Massage-Funktion“ des Rollers unterstützt die lokale Anwendung und erwärmt die behandelte Stelle. Dadurch wird die Entspannung von Muskeln gefördert. Ebenso wie Enzborn Teufelssalbe Eis Roll-On ist die Teufelssalbe Heiß farblos und zieht schnell und rückstandslos ein. Die Hautverträglichkeit ist ebenfalls dermatologisch bestätigt. Der große Erfolg und die bequeme und einfache Handhabung der Enzborn Teufelssalbe Heiß als Roll-On war ausschlaggebend dafür, nun als Gegenpol auch die Teufelssalbe Eis im praktischen Roller anzubieten.

Über Enzborn

Das Familienunternehmen Eimermacher hat einen Erfahrungsschatz von mehr als 100 Jahren in den Bereichen Humankosmetik, Tierarzneimittel und -pflege. Gegründet 1910, liefen die Produkte damals noch unter dem Namen des Familienunternehmens Eimermacher. Anfang der 80er Jahre wurden die Produkte dann unter der Marke Enzborn auf den Markt gebracht.

„Made in Germany“ stellt für das heute in vierter Generation geführte Unternehmen ein Qualitätsversprechen dar. Es wird ausschließlich am münsterländischen Standort Nordwalde produziert. Die gesamte Wertschöpfungskette wird im eigenen Haus abgebildet: Forschung und Entwicklung, Produktion, Lagerung, Marketing und Vertrieb greifen ineinander und garantieren höchste Qualität. Rohstoffe, Rezepturen und Herstellungsverfahren unterliegen bei Eimermacher dem Arzneimittelrecht und den Produktionsrichtlinien der Humankosmetik.

