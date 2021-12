3 x 1 Rucksack aus der deuter Heritage-Serie zu gewinnen

Damit entsteht eine einzigartige Kategorie von Rucksäcken für trendaffine Stadtmenschen, die das Gefühl vergangener Zeiten ins Hier und Jetzt holt. Die nachhaltig produzierten Rucksäcke gibt es im Design der 70er, 80er und 90er Jahre und erinnern mit ihren Namen an Orte besonderer Bedeutung im Bergsport. Die Heritgae Serie liefert mit ihrer ressourcenschonenden Produktion einen großen Beitrag zur Umwelt. Die Stoffe der Heritage Serie bestehen zu 100 % aus recycelten PET Flaschen. Zwischen 18 und 21 PET Flaschen werden für die Herstellung verwendet. deuter reduziert damit deutlich den Verbrauch von Wasser und Rohöl. Die recycelten Materialien sind zudem nach dem bluesign® Standard und GRS (Global Recycled Standard) zertifiziert und zudem ist der Rucksack ein bluesign® Produkt. Die gesamten Heritage Serie ist wie auch die gesamte deuter Kollektion seit 2020 - frei von PFC.

Innsbruck

Klassisch zeitlose Formen gepaart mit einem lebendigen Farb- und Materialmix verbinden Tradition und Moderne miteinander. So wie Innsbruck. Die traditionsreiche Stadt umgeben vom mächtigen Felsmassiv der Nordkette und des Patscherkofel vibriert, angetrieben durch den Takt der jungen Bewohner, quirlig Tag für Tag. Einmalig und ein echter Hingucker. So wie der komfortable, gut organisierte und übersichtlich gestaltete Rucksack für trendaffine Stadtmenschen mit seinem Mix aus Kunstleder, Metall-Schnallen, zeitbezogenen Farben und hochwertigen Materialien. Das bluesign® zertifizierte, PFC-freie Produkt ist eine Hommage an die 70er-Jahre und damit die Zeit der Olympischen Winterspiele in Innsbruck.

Wengen

Das idyllisch am Fuße von Eiger, Mönch und Jungfrau gelegene Bergdorf Wengen zieht jeden Besucher in seinen Bann. Im einstigen Austragungsort olympischer Disziplinen trifft man auf eine spannende Mischung aus mondänem Urlaubsflair und alpinistischem Abenteuer. Die Mischung machts! So auch bei unserer Hommage an Wengen der nachhaltig produzierte und bluesign® zertifizierte Stadtrucksack im 80er-Jahre-Design besitzt ein Bodenfach für größeres Sportequipment und ein Hauptfach, um Arbeitsmaterialien gut organisiert verstauen zu können. Alles was schnell griffbereit sein soll, kann durch eine universelle Frontfixierung auch außen am Rucksack befestigt werden. Die integrierte Sitzmatte ist zudem perfekt für ein spontanes, gemütliches Picknick im Freien.

Lake Placid

Wo einst der internationale Spirit Olympischer Winterspiele in der Luft lag, beeindruckt heute die Schönheit der Natur die Besucher. Das Bergdorf umgeben von sanften Hügeln, hohen Gipfeln und glitzernden Seen bietet ein abwechslungsreiches Sammelsurium an Aktivitäten und Möglichkeiten. Und so steht Lake Placid Pate für den wandelbarsten Rucksack der neuen, bluesign® zertifizierten, PFC-freien und unter fairen Produktionsbedingungen nachhaltig hergestellten Heritage Serie. Im Inneren des gut organisierten Verwandlungskünstlers im 90er-Jahre-Style kann neben dem Laptop eine Trinkflasche sicher in der integrierten Tasche verstaut werden. Zudem dienen die abnehmbaren Seitentaschen als zusätzliche Organisationsmöglichkeit im Innenraum. Abnehmbare Riemen außen am Rucksack eignen sich ideal zur Befestigung einer Yogamatte oder eines Fotostativs und machen ihn damit zu einem zweckmäßigen Begleiter.

B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN verlost 3 Rucksäcke aus der Heritage Serie von deuter.

