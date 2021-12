2 x 1 Excellent&Rare Tasting-Set von Fasscination zu gewinnen

Gereift in Bourbon-Fässer aus amerikanischer Weißeiche, findet der Rum für die exklusive Excellent&Rare seinen Ursprung im sonnigen Panama. Dort wird er von einer der ältesten und bekanntesten Familiendestillerien des Landes gebrannt. Die Serie besteht aus den hochwertigen Editionen Black, Gold und Platinum. Sie unterscheiden sich durch das Alter des jeweiligen Rums. Zwischen 10 und 25 Jahren reifte das kostbare Destillat, bevor es für seine Vollendung vor den Toren Augsburgs ausgewählt wurde. In der Wehringer Singold Destillerie verleiht Fasscination seinem edlen Tropfen die unverkennbaren Aromen und seine Komplexität.

Jede Flasche ein Unikat

Handnummeriert und signiert wird der Rum mit 50,3 % vol. in einer hochwertig bedruckten 0,7 Liter-Flasche abgefüllt. Den letzten Schliff in der Produktion bewirkt das „double cask matured finishing“. Durch die Nachreifung im Warehouse No. 1 der Singold Destillerie sind die Fässer den wechselnden Wetterlagen und Temperaturen des Voralpenraumes ausgesetzt. Somit entsteht der vollmundige Genuss mit regionaler Qualität von Excellent&Rare mitten in Bayerisch-Schwaben.

Rum aus eigenem Anbau

Für die Black Edition wird feinster Zuckerrohrhonig, der sogenannte „virgin sugar cane honey“ verwendet. Dieser ist eine filigran süße, honig-artige Flüssigkeit, die bei der Erstpressung des Zuckerrohrs gewonnen und danach weiterverarbeitet wird. Für die Gold und Platinum Edition wird die klassische, schwere Zuckerrohrmelasse gebrannt, was einen besonders komplexen und vollmundigen Rum entstehen lässt. Die hochwertigen Rohstoffe werden auf eigenen Feldern im warmen Herzen Mittelamerikas angebaut und von Hand geerntet.

