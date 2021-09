2 Tickets für das Konzert mit Sabine Meyer am 26.9.2021 beim „Festival der Nationen“ zu gewinnen

Am 26. September findet um 20.30 Uhr das Konzert von Sabine Mayer im Bad Wörishofen statt. Sie spielt unter der künstlerischen Leitung von Radoslaw Szulc das Klarinettenkonzert A-Dur KV 622 und die Sinfonie Nr. 40 g-Moll KV 550 von Wolfgang Amadeus Mozart.

Auftritte mit Hygiene-Konzept

Das diesjährige „Festival der Nationen“ in Bad Wörishofen findet mit einer Bestuhlung im „Schachbrett“-Muster statt, was sich bereits bei anderen Großveranstaltungen bewährt hat. Alle Künstlerinnen und Künstler haben spontan zugesagt, an jedem Festivalabend grundsätzlich zwei Mal und mit identischen Programmen jeweils um 17.30 Uhr und um 20.30 Uhr aufzutreten. Ab dem Betreten des Konzerthauses in Bad Wörishofen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Form einer FFP2-Maske verpflichtend. Zudem ist der Konzertbesuch nur auf Basis der 3-G-Regel möglich (Nachweis über Geimpft-Genesen-Getestet Status).

Karten-Bestellungen für das Festival der Nationen sind telefonisch über das Festival-Büro mit der Rufnummer 08245/960963 (Montag bis Freitag von 15.00 bis 17.00 Uhr) sowie per Fax unter 08245/960 980 oder per E-Mail an info@festivaldernationen.de möglich.

Nähere Informationen zum Festival finden sich unter www.festivaldernationen.de.

B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN verlost 1 x 2 Tickets für das Konzert von Sabine Meyer beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen.

Zum Teilnahmeformular