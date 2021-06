1 x 2 Tageskarten für die Bade- und Saunawelt Titania Neusäß!

Die Tore des Titania in Neusäß stehen für Besucher offen – sowohl für den Bade- als auch für den Sauna-Bereich. Im Innenbereich erwartet die Gäste das Erlebnisbecken mit wohligen 31 Grad Wassertemperatur, Sprudelliegen, Geysiren und Massagedüsen. Für die kleinen Gäste wartet hier außerdem der 32 Grad warme Kinderbereich mit bespielbarem Piratenschiff und Rutschen. Im Sportbecken dagegen kann man sich richtig auspowern: wettkampffähige 25-Meter-Bahnen laden dazu ein, den eigenen Schwimmstil zu verbessern, oder einfach nur ungestört Bahnen zu ziehen. Ergänzt werden die beiden Becken schließlich durch den großzügigen Außenbereich, in welchem sich die Gäste von einem Wasserfall die Muskeln lockern lassen, oder sich auf weiteren Sprudelliegen ausruhen können. Zum Sonnenbaden in den letzten warmen Tagen des Jahres wartet im Außenbereich des Titanias außerdem eine große Liegewiese, ein Sandkasten, Schaukeln, Rutschen und ein Kinderschwimmbecken.

Umfangreiche Sauna-Welt

Das Saunaparadies im Titania gestattet Besuchern eine Reise durch die verschiedensten Schwitzkulturen rund um den Globus. Tauchen Sie ein in fremde Kulturen und genießen Sie die unterschiedlichsten Saunarituale von orientalisch bis skandinavisch, aus der Zeit der alten Römer bis hin zu den aktuellsten Saunatrends. Das Titania verspricht Ihnen Saunakultur auf höchstem Niveau. Dafür wurden es vom Deutschen Saunabund e.V. mit dem Qualitätszertifikat „*****PREMIUM“ ausgezeichnet.

