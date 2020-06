trumedia Brand-Lab: Die neue Experten-Rubrik auf B4BSCHWABEN.de

Im Rahmen der B4B-Rubrik „trumedia Brand-Lab“ beleuchtet Brand-Experte Marco Trutter ab sofort regelmäßig die Marketingbranche unter verschiedensten Blickwinkeln und Perspektiven.Dabei richtet er den Fokus insbesondere auf die Themenaspekte „Markenbildung und -kommunikation“, analysiert aktuelle Trends, gibt Praxiswissen an die Hand und legt den Finger auch gezielt in „Brand“-Wunden. Ganz im Sinne des „Labor-Charakters“ geht er dabei in erster Linie analytisch vor, was auch die Arbeitsweise seiner Agentur trumedia auszeichnet. Die international tätige, unabhängige und inhabergeführte Kommunikationsagentur aus Augsburg setzt auf einen wissenschaftlichen-strategischen Ansatz und arbeitet regelmäßig mit führenden Marktforschungsinstituten und Konsumforschern zusammen.

Vier Kategorien – unzählige Themen

Um der Komplexität und Vielfalt des Markenuniversums Rechnung zu tragen, wird jeder Beitrag einer der vier Rubrik-Kategorien „BRAND AKTUELL“, „WAS WÄRE WENN…“, „MARKEN EVERGREENS“ und „BRANCHEN SPIEGEL“ zugeordnet. Dabei wird Marco Trutter – neben dem Aufzeigen und Bewerten von Marketingtrends und -entwicklungen – spannende Hypothesen aufstellen, historische Vergleiche ziehen und die Branche kritisch hinterfragen.

Bei „BRAND AKTUELL“ dreht sich alles um Neuigkeiten in der Marketing-Welt: Von spektakulären Marken-Relaunches über menschenbewegende Cross-Media-Kampagnen bis hin zu bahnbrechenden Innovationen – hier wird alles besprochen was „Talk-of-the Town“ bzw. „State-of-the-Art“ ist.

Skurril und ziemlich Outside-the-Box wird es in der Kategorie „WAS WÄRE WENN…“: Wie würde der „Vatertag als Marke“ aussehen? Oder was wäre passiert, wenn WhatsApp damals Facebook gekauft hätte und nicht umgekehrt? Solchen und ähnlich kuriosen Fragen geht Marco Trutter explizit auf den Grund – ungeahnte Erkenntnisse inklusive!

Im Rahmen der „MARKEN EVERGREENS“ wird u.a. das Marketing im Wandel der Zeit beleuchtet, vermeintliche All-Time-Brand-Rules hinterfragt und wertvolle Praxis-Tipps für den erfolgreichen Umgang mit der eigenen Marke vermittelt. Alles natürlich aus erster Hand und „hands-on“.

Klare Meinung und ehrliche Worte erwarten die Leser des trumedia Brand-Labs in der Kategorie „BRANCHEN SPIEGEL“: Egal ob eklatanter Logo-Fail, imageschädigende Kampagnen-Flops oder inkonsistente Markenauftritte – hier werden Marketingsünden aufgedeckt und objektiv unter die Lupe genommen.

Outlook

Ziel des trumedia Brand-Labs ist es, ein Bewusstsein für die Bedeutsamkeit stringenter Markenkommunikation zu schaffen und anhand der Beispiele großer, global agierender Unternehmen, aktueller Entwicklungen oder zeitlosen Themen konkrete Learnings zu vermitteln.

Marco Trutter, Brandexperte aus Augsburg, beleuchtet im Rahmen der B4B-Rubrik „trumedia Brand Lab" regelmäßig die Marketingbranche und gibt konkrete Handlungsempfehlungen für konsistente und nachhaltige Markenkommunikation.