Pro und Contra: Ist New Work mehr als ein Tischkicker und ein teures Büro?

Meinung

Die B4BSCHWABEN.de Redakteure Angelina Märkl und Louis Exenberger. Foto: B4BSCHWABEN.de

New Work ist bereits seit einigen Jahren ein beliebtes Buzzword. Unternehmen, die New-Work-Konzepte umsetzen, gelten als attraktive Arbeitgeber. Doch was bedeutet New Work genau? Unsere Redakteure sind unterschiedlicher Meinung.

New Work bedeutet moderne Arbeitsplätze

von Louis Exenberger

Ein Schreibtisch, ein ergonomischer Stuhl und ein funktionierender PC: Lange Zeit galt das als die gültige Mindestanforderung um vernünftig arbeiten zu können. Heute hingegen geht es um eine moderne, eine gar hippe Atmosphäre: Kunstwerke im Foyer, Designermöbel in Besprechungsräumen, eine Café Lounge mit Matcha-Angebot und natürlich der Kickertisch: Auf die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Arbeitnehmer:innen antworteten die Arbeitgeber in der Vergangenheit selten mit so viel Geld wie heute. Doch die jungen Expert:innen sind einiges gewöhnt, schwören auch privat auf Qualität – warum also sollten sie diese in ihrem Arbeitsalltag nicht wertschätzen?

Außerdem ist State oft the Art einfach en vogue: Schließlich sieht man auf dem extragroßen Bildschirm in Ultra HD einfach mehr als auf dem alten Fujitsu Monitor. Und die starren Strukturen mit klassischem Projektmanagement haben längst ausgedient – es lebe die Agilität! Deswegen ist New Work also so wichtig: um die altgedienten Geräte und ausgelutschten Abläufe endlich zu erneuern und somit die Arbeitsatmosphäre aufzuwerten. Die neuen Unternehmenswerte werden quasi mit dem Tischkicker gratis mitgeliefert.

New Work bedeutet Wertschätzung

von Angelina Märkl

New Work ist viel mehr als Tischkicker und Obst for free. Bunte Post-Its an den Wänden, neu gestaltete Büros und flexible Arbeitsplätze alleine sind kein Erfolgsrezept. Wenn die Mitarbeiter nicht zufrieden und glücklich sind, bringen auch New-Work-Konzepte nichts. Und das erreiche ich mit Wertschätzung.

Wer als Führungskraft echte Wertschätzung lebt, verbessert langfristig das Arbeitsklima, stärkt die Produktivität und wird mit loyalen, leistungsfähigen und begeisterten Mitarbeitenden belohnt. Dafür muss ich die Bedürfnisse meiner Mitarbeiter kennen und auch ernst nehmen. Auf agile Führung und flache Hierarchien kommt es an. Unternehmer müssen einen Führungsstil entwickeln, der die Mitarbeiter dabei unterstützt, sich selbst zu führen.

Ein Unternehmen, das seine Mitarbeitenden als größten Wert anerkennt und ihnen vielfältige Möglichkeiten bietet, sich im Rahmen ihres Berufsalltags einzubringen und Verantwortung zu übernehmen, hat einen klaren Vorteil gegenüber anderen Arbeitgebern.

Und das in Kombination mit flexiblen Arbeitszeitmodellen und der Möglichkeit von Home-Office, ist das Erfolgsrezept, um Mitarbeiter zu finden und auch zu binden.