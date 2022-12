Ulrich Käuferle als Sponsor des FC 1929 Mertingen

Gewinner des Tages

Ulrich Käuferle ist der Geschäftsführer von Südstahl. Foto: Südstahl

Jeder kennt die Augsburger WWK Arena oder das Europa Park Stadion in Freiburg. Jetzt gibt es aber auch die Südstahl Arena auf der Fußball-Landkarte. Zwar nicht in der Ersten Liga – das macht sie aber nicht uninteressant. Denn der Sportverein trainiert in direkter Nachbarschaft zu dem mittelständischen Unternehmen. Deshalb war der – sowohl sprichwörtliche als auch tatsächliche – Weg zu einem Sponsoring nicht weit. Das Ergebnis: Der FC spielt ab jetzt in der Südstahl Arena. Die einzige Bedingung: Der Schriftzug auf der Arena muss aus Edelstahl sein, sodass ihn Südstahl selbst herstellen kann.

„Als regional ausgerichtetes Familienunternehmen sehen wir es geradezu als eine Verpflichtung, die Region nach Kräften zu unterstützen“, sagt Geschäftsführer Ulrich Käuferle im Anschluss an die Unterzeichnung des Sponsoring Vertrages mit dem Fußballverein aus der Nachbarschaft.

Ulrich Käuferle, Sie sind mit Ihrem Unternehmen in eine neue Liga des Sponsoring aufgestiegen. Viele große Unternehmen unterhalten Partnerschaften mit großen Vereinen. Aber eines unterscheidet große Konzerne vom Mittelstand. Der direkte Bezug zur Region gerät oftmals – nicht immer – ein wenig zu sehr in den Hintergrund. Nicht aber so bei Unternehmen, die sich stark mit ihrer Verwurzelung in der Region identifizieren. Und genau diese Verwurzelung macht die stärke dieser Unternehmen aus. Denn nur mit einem starken Fundament können wir in unserer Region Höchstleistungen bringen – im Fußball, wie auch in der Wirtschaft.

Deshalb ist Ulrich Käuferle der Gewinner des Tages.