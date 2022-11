Ulrich Heisele, Wolfgang Hach und Dr. Stefan Bill als Vorstand einer „Besten Bank vor Ort“

Gewinner des Tages

Der Gesamtvorstand der Sparkasse Ulm freut sich über die neue Auszeichnung. Von links: Ulrich Heisele, Wolfgang Hach (stv. Vorsitzender) und Dr. Stefan Bill (Vorsitzender) gemeinsam über die Auszeichnung freuen. Foto: Sparkasse Ulm

Weshalb ist die Sparkasse Ulm zur „Besten Bank vor Ort“ gekürt worden? Kai Fürderer, Mitglied der Geschäftsleitung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH, erklärt in seiner Laudatio: „Die Sparkasse Ulm hat uns sowohl mit ihrem digitalen Angebot als auch mit der erlebten Service- und Beratungsqualität im persönlichen Kontakt überzeugt.“ Konkret bedeutet das: In der Analyse, bei dem auch die Meinungen der Kunden abgefragt wurden, erhielt die Sparkasse Ulm eine Gesamtnote 1,35. Die Urkunde zu diesem Sieg, nahmen nun die Vorstandsmitglieder der Sparkasse Ulm, Ulrich Heisele, Wolfgang Hach und Dr. Stefan Bill, entgegen.

Die unabhängige Gesellschaft zur Qualitätsmessung in Banken hat den verbraucherschutzorientierten Bankentest „Beste Bank vor Ort“ 2022 in über 200 Standorten durchgeführt. Dabei handelt es sich um den einzigen Bankentest, der sich bereits seit 2016 an den DIN-Standards orientiert, heißt es in einer Mitteilung. Darüber hinaus wird seit 2021 in Ergänzung zu dem umfangreichen Fragebogen auch das digitale Erscheinungsbild bewertet.

Ulrich Heisele, Wolfgang Hach und Dr. Stefan Bill, besonders Sparkassen werden damit, sich auf ihre Region zu fokussieren. Umso passender, dass Sie es geschafft haben, sowohl die Jury der Gesellschaft für Qualitätsprüfung als auch Ihre Kunden von Ihrem Knowhow überzeugen konnten. Welches Attribut schmückt eine regional agierende Bank besser, als die Auszeichnung zur „Besten Bank vor Ort“?

Deshalb sind Ulrich Heisele, Wolfgang Hach und Dr. Stefan Bill die Gewinner des Tages.