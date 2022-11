Thomas Munding als Unterstützer ukrainischer Kriegsgeflüchteter

Gewinner des Tages

Thomas Munding übergibt den Spendenscheck an die Vertreter der Städte und Landkreise. Foto: Tobias Kofler/ Sparkasse Schwaben-Bodensee

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine bringt Schmerz, Zerstörung und Leid mit sich. Viele Kriegsflüchtlinge sind seid dem russischen Überfall Ende Februar bereits vor dem Krieg geflüchtet. Auch in unsere Region. Die Sparkasse Schwaben-Bodensee startete jetzt eine spezielle Spendenaktion. 50.000 Euro gehen an Vereine, Organisationen und Aktionen, die sich für Geflüchtete aus oder Bedürftige in der Ukraine einsetzen. Und das im gesamten Einzugsgebiet des Kreditinstituts von Lindau bis in den Landkreis Augsburg.

„Seit Beginn des Ukraine-Kriegs sind in unserem Landkreis zahlreiche Initiativen und Aktionen entstanden, die tagtäglich Großes leisten“, sagt Martin Sailer, Landrat des Landkreises Augsburg. Er dankte deshalb der Sparkasse für die Spende in der aktuell herausfordernden Zeit. Alex Eder, Landrat des Landkreises Unterallgäu, ergänzt: „Die Spende kommt Hilfsaktionen im ganzen Geschäftsgebiet der Sparkasse Schwaben-Bodensee zu Gute. Es freut mich zu sehen, wie sich die fusionierte Sparkasse in der gesamten Region engagiert.“ „Wir leben in einer Zeit, die von vielen Herausforderungen geprägt ist und auch jeden Einzelnen auf die eine oder andere Art belastet. Mit unserer Spende möchten wir ein positives Signal senden und zur Zusammenarbeit und Rücksichtnahme – insbesondere vor den Entwicklungen des bevorstehenden Winters – ermutigen“, sagt Thomas Munding, Vorsitzender des Vorstandes.

Thomas Munding, Sie werben – wie jeder Vorstandsvorsitzende einer Sparkasse – für eine starke Region. Aber was macht eine Region überhaupt stark? Gewiss spielen kluge Finanzierungskonzepte einer Bank für den Mittelstand eine ausgesprochen wichtige Rolle. Aber hinter einer starken Region steht auch eine große Verantwortung gegenüber ihrer Bewohner. Seit dem völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine hat das Einzugsgebiet der Sparkasse Schwaben-Bodensee neue Bewohner bekommen, die besondere Unterstützung benötigen. Die Sparkasse Schwaben-Bodensee vergisst auch diese Menschen nicht. Das ist gelebte soziale Verantwortung.

Deshalb ist Thomas Munding der Gewinner des Tages.