Thomas Müller als Unterstützer der Erdbebenopfer in der Türkei

Gewinner des Tages

Thomas Müller, der CEO von Hensoldt. Foto: Hensoldt.

Mehr als 40.000 Tote. Das ist die traurige Bilanz des Erdbebens in Syrien und der Türkei. Das Unternehmen Hensoldt spendete jetzt 20.000 Euro an eine betroffene Stadt. Notfall-Hilfe muss schnell und unbürokratisch ablaufen.

Thomas Müller ist der CEO von Hensoldt. Eine Niederlassung seines Unternehmens befindet sich in Aalen. Eine Partnerstadt von Aalen ist Antakya – eine Großstadt in der Südtürkei, ganz in der Nähe der syrischen Grenze. Die Region wurde von dem Erdbeben am 06. Februar massiv betroffen. Deshalb entschloss sich Hensoldt zu einer Spendenaktion. Insgesamt 20.000 Euro sollen den Menschen vor Ort zugutekommen. Überwiesen wurde das Geld an das Deutsche Rote Kreuz, dass Hilfsgüter und Rettungsmaßnahmen in Antakya und den umliegenden Dörfern koordiniert.

„Wir sind tief betroffen von den Nachrichten, die uns aus dem Erdbebengebiet erreichen. Unsere Gedanken sind bei allen, die von der Katastrophe betroffen sind. Wichtig ist jetzt, dass schnelle und unbürokratische Hilfe in den Krisengebieten ankommt“, sagt Hensoldt-Personalvorstand Dr. Lars Immisch. „Die Bilder aus den zerstörten Regionen machen tief betroffen. Die enge Verbundenheit der Stadt Aalen mit seiner Partnerstadt Antakya zeigt sich auch im Engagement vieler Hensoldt-Mitarbeiter. Daher war für uns schnell klar, dass wir hier einen Beitrag leisten müssen“, sagt Andreas Hülle, Leiter des Bereichs Optronics & Land Solutions und Geschäftsführer von Hensoldt Optronics. Tanya Altmann, die designierte Nachfolgerin von Andreas Hülle, hat persönliche Verbindungen in die Region: „Wer die Region und die Menschen dort kennt, fühlt sich ganz besonders in der Verantwortung zu helfen“, sagt die künftige Optronics-Geschäftsführerin.

Thomas Müller, als Unternehmer haben Sie in Sachen Krisen-Management einen entscheidenden Vorteil. Sie können schnell agieren. Mit Ihrer Aktion haben Sie das unter Beweis gestellt. Und gerade in so einer humanitären Notlage ist das Gold wert. Mit dem Deutschen Roten Kreuz haben Sie zudem einen Partner vor Ort ausgewählt, bei dem Sie sich sicher sein können, dass die nötige Hilfe kompetent umgesetzt wird.

Deshalb ist Thomas Müller der Gewinner des Tages.