Tamara Muras als Deutschlands beste Informatik Auszubildende

Gewinnerin des Tages

Von links: Manfred Schußmann, Jens Walter,Tamara Muras, Oberbürgermeisterin Eva Weber und Konzernpersonalleiter Kuka, Dr. Frank Weinand. Foto: Kuka AG

Rund 7.000 junge Menschen haben jüngst in Deutschland ihre Ausbildung zum Fachinformatiker abgeschlossen. Eine von ihnen ist Tamara Muras, die bei Kuka in Augsburg gelernt hat. Dabei hat sie den anderen Auszubildenden etwas voraus. Denn bundesweit hat sie den besten Abschluss hingelegt. Dazu gratulierten ihr nun nicht nur Kuka CEO Peter Mohnen, sondern auch der Regionalgeschäftsführer der IHK Schwaben, Jens Walter, und die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber.

„Wir sind stolz auf unsere jungen Talente. Die Ausbildung hat einen hohen Stellenwert bei Kuka, denn die Menschen hinter den Technologien sind die Grundlage für den Erfolg unseres Unternehmens. Und das sieht man auch an der tollen Leistung von Tamara Muras“, sagt Peter Mohnen, CEO der Kuka AG. „Ich freue mich, dass mit Tamara Muras eine der besten Auszubildenden Deutschlands aus Augsburg kommt und sie als junge Frau in der Informatik hier zur bundesweiten Spitze gehört. Junge Talente sind die Zukunft der Wirtschaftsregion Augsburg. Die Unter[1]nehmen unserer Region setzen auf ein hohes Ausbildungsniveau mit Zukunftstechnologien – und das zahlt sich aus“, sagte Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber.

Insgesamt gab es in diesem Jahr rund 9.000 Absolventen in Bayerisch-Schwaben – mitunter mit herausragenden Leistungen. Insgesamt wurden in diesem Jahr bayernweit 130 Landesbeste in IHK-Berufen ausgezeichnet, davon zehn aus Bayerisch-Schwaben. Vier von ihnen – darunter Tamara Muras – sind auch auf Bundesebene ganz vorne. Sie haben ihre Abschlussprüfung, die bundesweit einheitlich ist, jeweils mit „sehr gut“ abgeschlossen und in ihrem Ausbildungsberuf das beste Ergebnis erreicht.

Tamara Muras, Sie können wirklich stolz auf sich sein. Gut ausgebildete Fachkräfte werden – auch in Ihrer Branche – händeringend gesucht. Heißt, Sie haben für Ihre Zukunft die allerbesten Voraussetzungen. Aber um im Hier und Jetzt zu bleiben: Von gut 7.000 Auszubildenden Ihres Faches bundesweit die beste zu sein ist eine enorme Leistung. Dazu gratuliere ich Ihnen und zolle den höchsten Respekt.

Deshalb ist Tamara Muras die Gewinnerin des Tages.