Stefan Rößle als Solar-Landrat aus dem Donau Ries

Gewinner des Tages

Archivbild. Der Landrat des Donau-Ries, Stefan Rößle. Foto: Landratsamt Donau-Ries

Im Donau Ries scheint oft die Sonne. Deshalb bietet es sich an im Landkreis auf Solar-Energie zu setzen. Zumal nach dem EEG die PV-Anlagen sowieso ausgebaut werden müssen. Das Donau Ries hat nach einer aktuellen Analyse des Landratsamts bereits 94 Prozent der nötigen PV-Anlagen installiert. Der Landkreis landet damit im bundesweiten Vergleich auf Platz sechs. Besonders auf Gebäudedächern spielt das Ries weit vorne mit. In Sachen Freiflächen Ausbau besteht dagegen – noch – gut Luft nach oben. Dem möchte sich Landrat Stefan Rößle annehmen, der sich engagiert zeigt.

„Das landkreisweite Solarpotenzialkataster und unsere kostenlose Energieberatung spielen hier sicherlich eine große Rolle. Das bestärkt uns darin, diese erfolgreichen Aktivitäten fortzuführen, aber auch neue Angebote zu schaffen“, erklärte er. Bei aller Freude über den bisherigen Erfolg ruft Landrat Rößle aber auch zu weiteren Anstrengungen auf: „Dass der Landkreis Donau-Ries seinen Anteil an installierten Solaranlagen auf Dächern erfüllt, ist nur das Minimum. Wenn wir hier 100 Prozent erreichen, ist nicht Schluss, wir haben dann nur den Pflichtteil hinter uns.“

Stefan Rößle, als Leser dieser Kolumne wissen Sie, dass Lokalpolitiker eher selten zum „Gewinner des Tages“ gekürt werden. Im Gegenteil! Zumeist lobe ich den Pragmatismus diverser Wirtschaftslenker und kritisiere die staatliche Bürokratie. Umso besser ist es daher, dass Sie einen Landkreis vorstellen können, der nicht nur in Sachen Solar-Energie weit vorne mitspielt, sondern auch einen Landrat hat, der sich für ebendiesen Ausbau stark macht. Der Fokus auf erneuerbare Energien sichert uns unsere Zukunft. Solarenergie ist deshalb essenziell. Vielleicht können Sie sich bei Ihrem nächsten Besuch in München ja auch für den weiteren Ausbau der Windenergie in Bayern stark machen? Zunächst einmal gratuliere ich aber zu einem hervorragenden sechsten Platz in der bundesweiten Solar-Bilanz.

Deshalb ist Stefan Rößle der Gewinner des Tages.