Stefan Kaspar als Gewinner der „Not-A-Boring-Competition“

Gewinner des Tages

Stefan Kaspar, Gründer und Co-Präsident von Swissloop Tunneling. Foto: Eugenio Valli

Gebrüder Weiss sponsort ein Studierenden Team der ETH. Dieses hat nun einen Innovationspreis in Texas gewonnen. Kooperationen von Unternehmen und Studierenden bringen Innovation in die Region.

„Investitionen in die Zukunft der Mobilität und im Bereich Nachhaltigkeit besitzen eine fundamentale Bedeutung für uns. Wir beteiligen uns deshalb an Projekten wie dem Hyperloop-Wettbewerb, der Mars- oder der Raketenmission SubOrbital Express. Parallel arbeiten wir auch an der Entwicklung alternativer Antriebe mit, da alle diese ressourcenschonenderen Lösungen die Werte von Gebrüder Weiss abbilden und unseren Weg zur Klimaneutralität ebnen.“ Dieses Fazit zieht Lothar Thoma, Geschäftsführer Air & Sea bei Gebrüder Weiss, zum Sponsoring des Studierenden Teams Swissloop Tunneling der ETH. Dieses Team hat nun bei dem „Not-A-Boring-Competition“ gegen Wettstreiter aus der ganzen Welt gewonnen. Bei dem von The Boring Company ausgerichteten Wettstreit traten die Teams in vier Disziplinen gegeneinander an: 1. Schnelligkeit, 2. Innovation, 3. Präzision und 4. Tunnel mit engstem Kurvenradius. Neben dem 2. Gesamtrang siegte Swissloop Tunneling in der Innovationskategorie. Die Grundidee für den geplanten Einsatz der Hyperloop-Technologie ist ein schnellerer Langstreckentransport von Gütern, aber auch Passagieren.

„Unser Team hat das große Glück, Gebrüder Weiss als Logistiker an seiner Seite zu wissen. Dass beide Partner identische Werte vertreten und die Zukunft der Mobilität vorantreiben, schafft Vertrauen für diese Kooperation“, sagt Stefan Kaspar, Gründer und Co-Präsident von Swissloop Tunneling. „In den Jahren 2021 und 2023 haben wir das außergewöhnliche Engagement und die Servicequalität des Unternehmens schätzen gelernt. Ohne die Unterstützung von Gebrüder Weiss wäre unsere Beteiligung nicht garantiert gewesen.“

Stefan Kaspar, Sie arbeiten in einer beispielhaft positiven Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Denn vielerorts klafft eine ärgerlich große Lücke. An den Universitäten werden innovative und moderne Ideen entwickelt und diskutiert. Doch wenn sie den Campus nicht verlassen, bleiben sie leider „nur“ Ideen. Deshalb ist die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft wichtig. Sie haben gezeigt, dass so sogar ein internationaler Innovationspreis gewonnen werden kann – und unsere Region auf dem besten Weg ist, sich moderner weiterzuentwickeln.

Deshalb ist Stefan Kaspar der Gewinner des Tages.