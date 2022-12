Stefan Egenter als Träger des Red Dot Awards

Gewinner des Tages

Von links: Christian Gabler und Stefan Egenter. Foto: Allgäu GmbH

Die Marke „Allgäu“ gibt es seit gut einem halben Jahr auch in akustischer Form. Dieses Konzept wurde nun ausgezeichnet. Marketing muss neue Wege gehen.

Wer im Allgäu lebt oder hier seine Freizeit erlebt, hat an vielen Orten das blau-weiße „Allgäu“-Logo bereits gesehen. Nun geht die Marke einen weiteren Schritt in ihrer Strategie. Denn das „Allgäu“ ist nun nicht mehr nur visuell präsent, sondern auch akustisch. Vor gut einem halben Jahr startete der „Markensound Allgäu“. Inhalt des Projektes ist die Darstellung eines „typischen“ Allgäu-Klanges. Produziert wurden diese Klänge von diversen Profi-Musikern. Und das Konzept kommt an. Denn der „Markensound Allgäu“ wurde nun mit dem Red Dot Award ausgezeichnet. Aus 23 Ländern setzt sich das Gremium der 48 Experten zusammen. Sie alle eint ihre Expertise als Industriedesigner, Professorinnen, Berater oder Journalistinnen. Sie bewerten die besten Innovationen und Designs weltweit.

„Der Red Dot Award ist eine herausragende Auszeichnung für unsere Marketingarbeit und Ansporn, die Marke Allgäu weiterhin auf Top-Niveau zu führen. Wir freuen uns sehr, vor einer solch hochkarätigen, internationalen Jury bestehen zu können.“, sagt Stefan Egenter, Marketingleiter der Allgäu GmbH.

Stefan Egenter, Sie gehen mit Ihrem neuen Markenkonzept völlig neue Wege. Viele Regionen in Deutschland – vor allem die, mit einem starken Tourismussektor – haben ausdrucksstarke Markenkampagnen. Bislang ist mir aber keine bekannt, die derart offensiv nach außen kommuniziert, wie das Allgäu. Und trotzdem lassen Sie sich stets etwas neues einfallen. Fein, dass das auch die Jury des Red Dot Awards zu würdigen weiß.

Deshalb ist Stefan Egenter der Gewinner des Tages.