Sophie Gruber als Geschäftsführerin einer „TOP Company 2023“

Gewinnerin des Tages

Sophie Gruber ist die Geschäftsführerin der Gruma Nutzfahrzeuge GmbH. Foto: Gruma

Es ist nicht so, als gäbe es in der Region keine Fachkräfte mehr. Sie sind nur schwerer zu finden als früher. Und sie sind schwerer zu überzeuge als früher. Deshalb bestehen nur die Unternehmen stabil am Markt, die für gute Arbeitsbedingungen stehen. Sich diesen Ruf zu erarbeiten ist eine große, aber auch lohnenswerte Herausforderung. Am authentischsten ist es dabei, einen völlig ungetrübten Einblick in ein Unternehmen zu bieten. Möglich machen dies zum Beispiel Bewertungsplattformen. Eine der bekanntesten ist Kununu. Hier werden jährlich sogar die besten fünf Prozent der bewerteten Unternehmen zu einer „TOP Company“ gekürt. 2023 heißt eine dieser „TOP Companies“ Gruma Nutzfahrzeuge GmbH.

Zu dieser Auszeichnung erklärte die Geschäftsführerin des Friedberger Unternehmens, Sophie Gruber: „Die Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden ist uns sehr wichtig, denn sie ist ein wesentlicher Grundstein für unseren Unternehmenserfolg. Die Auszeichnung freut uns dementsprechend ganz besonders und bestätigt uns in unserem Handeln.“

Sophie Gruber, Sie bezeichnen zufriedene Mitarbeiter als Grundstein für Ihren Unternehmenserfolg. Damit haben Sie völlig recht! Die Qualität von Dienstleistungen oder Produkten eines Unternehmens kann noch so gut sein. Ohne Mitarbeiter nutzt das alles nichts. Gerade jetzt ist es aber anspruchsvoller denn je, an Mitarbeiter zu kommen. Sie haben die Herausforderung, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, aber gemeistert. Das ist ein Marktvorteil.

Deshalb ist Sophie Gruber die Gewinnerin des Tages.