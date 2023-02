Rüdiger Krieger als Schirmherr dualer Ausbildungen

Gewinner des Tages

Rüdiger Krieger ist der Standortleiter der SGL Carbon Niederlassung in Meitingen. Foto: SGL Carbon

Gleich mehrere Unternehmen in der Metropolregion München besuchte die Delegation aus den USA. Bei SGL Carbon in Meitingen wurde sie von Standortleiter Rüdiger Krieger empfangen. Die Studienreise wurde von den beiden Partnern „American Council on Germany“ und „America Works“ organisiert. Hintergrund des Projekts ist es, den 19 Teilnehmern zu ermöglichen einen Einblick in das deutsche Ausbildungssystem zu ermöglichen, welches international einen guten Ruf genießt. Bei SGL in Meitingen lag der Fokus dabei auf dem Dualen Studium. Die Delegation wurde durch die SGL-eigene Lehrwerkstatt geführt und bekam Einblicke in das Unternehmen und dessen Ausbildungssystem. Abschließend hatten die Besucher noch die Möglichkeit mit den Auszubildenden ins Gespräch zu kommen, um sich direkt aus erster Hand über die Vor- und Nachteile der „Dualen Ausbildung“ zu informieren.

Rüdiger Krieger, SGL-Standortleiter in Meitingen, ist stolz auf das Ausbildungsprogramm am Standort: „Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man in den USA sehr interessiert an unserem dualen Ausbildungssystem ist, daher war es mir eine große Freude, die Delegation bei uns am Standort zu empfangen und unsere Erfahrungen mit ihnen zu teilen.“ Robert Fenstermacher von American Council on Germany, Leiter der Delegation, ergänzte hierzu: „Wir freuen uns, dass wir den Standort im Zuge unserer Studienreise besuchen durften und wir dadurch ein paar interessante Einblicke in das deutsche Ausbildungssystem gewinnen konnten. Insbesondere direkt mit den Auszubildenden über ihre Motivation und ihre Erfahrungen sprechen zu können, war für uns äußerst spannend.“

Rüdiger Krieger, als Standortleiter wissen Sie, dass der Fachkräftemangel eine der größten Herausforderungen unserer Wirtschaft ist. Die einfachste Lösung wären mehr Fachkräfte auf den Arbeitsmarkt zu bringen. Nun sind Menschen – glücklicherweise! – keine Ware, die Unternehmen einfach nachbestellen können. Es muss also eine andere Lösung her. Derzeit hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn Unternehmen selbst erfolgreich ausbilden, ihre eigenen Fachkräfte ziehen und diese anschließend im Betrieb halten. Das Duale Studium ist hierfür eine optimale Option, Theorie und Praxis zu verknüpfen. Umso förderlicher ist es deshalb, dieses kluge Konzept im eigenen Betrieb auch Bildungs-Delegationen zu zeigen. Schlussendlich ist dies nämlich nicht nur lehrreich, sondern auch gute PR – die dann eventuell neue Azubis zu Ihnen nach Meitingen lockt.

Deshalb ist Rüdiger Krieger der Gewinner des Tages.