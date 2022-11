Rolf Settelmeier als besonders familienfreundlicher Arbeitgeber

Gewinner des Tages

Archivbild. Der Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse Augsburg, Rolf Settelmeier. Foto: Stadtsparkasse Augsburg

Was macht eigentlich einen guten Arbeitgeber aus? Eine moderne Büroausstattung, flexible Arbeitszeiten und ein faires Gehalt sind wichtige Fokuspunkte, die viele Führungskräfte für sich nutzen. Ein weiterer ganz entscheidender Fokuspunkt ist aber, dass Mitarbeiter Beruf und Familie optimal unter einen Hut bringen können. Bei der Stadtsparkasse wurde nun ein spezielles Audit durchgeführt, bei dem genau das überprüft wurde. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn das Kreditinstitut hat die Jury abermals überzeugt.

Vorstandsvorsitzender Rolf Settelmeier erklärte zu der abermaligen Auszeichnung: „Auch nach 200 Jahren ist die Stadtsparkasse Augsburg eine moderne und engagierte Arbeitgeberin, in deren Unternehmenskultur auch Familienbewusstsein fest verankert ist. Ob flexible Arbeitszeiten und Pausenregelungen, Wiedereinstiegsseminare nach der Elternzeit, die Möglichkeit von Teilzeitarbeit auch für Führungskräfte oder auch die Unterstützung bei der Suche nach einer Kinder- und Hausaufgabenbetreuung sind Beispiele hierfür.“ Außerdem ergänzte er: „Mitarbeitende mit Familienaufgaben schätzen die Dienstvereinbarung zum mobilen Arbeiten, gerade in den vergangenen Corona-Jahren. Außerdem unterstützt die Stadtsparkasse ihre Mitarbeitenden auch dabei, neben ihrem Beruf die zunehmenden Aufgaben bei der Pflege und Betreuung von Angehörigen zu bewältigen.“

Rolf Settelmeier, Sie beweisen uns, dass auch alte Unternehmen moderne Konzepte leben können. Und in Anbetracht der Lage auf dem Arbeitsmarkt auch müssen! 200 Jahre ist die SSKA jetzt schon am Markt – einige davon sind auf familienfreundliches Arbeiten fokussiert. Dieser Fokus ist eine simple aber nützliche Strategie in unserer schnelllebigen Welt als positiv wahrgenommener Arbeitgeber und Geschäftspartner bestens zu bestehen. Auf die nächsten 200 Jahre!

Deshalb ist Rolf Settelmeier der Gewinner des Tages.