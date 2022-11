Roland Ruf, als Spender für Humedica

Gewinner des Tages

Humedica-Mitarbeiterin Carina Freudig mit Ruf-Geschäftsführer Roland Ruf. Foto: Humedica

Traditionell spendet die Firma Ruf Brikettiersysteme mit Sitz in Zaisertshofen an Humedica. In diesem Jahr sind es sogar 15.000 Euro. Soziale Verantwortung gilt weltweit.

Soziale Verantwortung hat für Geschäftsführer Roland Ruf einen hohen Stellenwert. Deshalb hat er es zu einer Art Firmentradition gemacht, an Humedica aus Kaufbeuren zu spenden. Die Hilfsorganisation unterstützt Menschen in Krisensituationen auf der ganzen Welt. Dieses Konzept überzeugt Roland Ruf. In diesem Jahr spendet sein Unternehmen 15.000 Euro an Humedica. „Wir danken der Firma Ruf für die großzügige Spende,“ freut sich humedica-Mitarbeiterin Carina Freudig und ergänzt: „Die Folgen des Krieges in der Ukraine spüren die Menschen überall in der Erde. Hinzu kommen die Folgen des Klimawandels. Das Leid in der Welt wird größer. Um helfen zu können, brauchen wir noch mehr so engagierte Unternehmen und Privatleute wie die Firma Ruf Brikettiersysteme.“

Roland Ruf begründet die Spendenaktion unterdessen so: „In den Medien wird derzeit wenig über vergessene Krisen wie die Überflutungen in Pakistan oder die Hungerkatastrophe in Ostafrika berichtet. Die Menschen dort benötigen trotzdem unsere Hilfe. Humedica leistet hier wichtige Arbeit, das unterstützen wir von Herzen gerne.“

Roland Ruf, mit Ihrer Spende zeigen Sie, dass niemand auf der Welt vergessen werden darf. Es ist wichtig, gleichermaßen den Menschen in der Ukraine, Ostafrika oder Pakistan zu helfen. Humedica ist eine erfahrene Organisation mit einem gut ausgebauten Netzwerk. Die Spende ist hier also genau richtig angelegt. Damit übernehmen Sie aber nicht nur die Position eines Helfers in der Not, sondern auch eines Trägers sozialer Verantwortung gegenüber denen, die es nicht so gut haben, wie wir.

Deshalb ist Roland Ruf der Gewinner des Tages.